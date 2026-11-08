Κυριάρχησε η Αιθιοπία και στις γυναίκες καθώς δύο αθλήτριες της μοιράστηκαν τις πρώτες δύο θέσεις του Μαραθωνίου της Αθήνας.

Η Γιατάνε Ντούσα θριάμβευσε στον φετινό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στον αγώνα της Κυριακής (8/11) σφραγίζοντας ακόμη μία επιτυχία στις μεγάλες αποστάσεις για τη χώρα της Αιθιοπίας.

Η πρωταθλήτρια από την Αιθιοπία τερμάτισε με χρόνο 2:30.04, ενώ στη δεύτερη θέση την ακολούθησε η Τσιγιόν Τεμεσγκέν, επίσης από την Αιθιοπία με χρόνο 2:30.29. Στην τρίτη θέση κατέληξε η Αμερικανίδα Τζέιν Μπαρέικις με χρόνο 2:32:59.

Για τις ελληνικές συμμετοχές, στην 6η θέση της γενικής κατάταξης τερμάτισε η Σταματία Νούλα, με χρόνο 2:35:13, ενώ τον δεύτερο καλύτερο χρόνο μεταξύ των Ελληνίδων αθλητριών κατέγραψε η Αθανασία Κοκκορού με 2:36:31.

Με ρεκόρ αγώνα τερμάτισε ο Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι

Με εντυπωσιακή επίδοση και νέο ρεκόρ αγώνα ολοκληρώθηκε ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι ήταν ο πρώτος που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 42.195 μέτρων σε 2 ώρες, 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα.

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Η Αιθιοπία πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση, με τον Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα να ακολουθεί τον συμπατριώτη του σε 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με χρόνο 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2:12:06.

Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής από ελληνικής πλευράς στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, καταφέρνοντας να τερματίσει πρώτος μεταξύ των Ελλήνων αθλητών στην ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων.

Ο δρομέας του ΓΑΣ Αγρινίου ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση της γενικής κατάταξης και περνώντας τη γραμμή του τερματισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο.