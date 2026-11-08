Με εντυπωσιακές εικόνες και χιλιάδες δρομείς να πλημμυρίζουν την αφετηρία, δόθηκε το πρωί της Κυριακής (8/11) η εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.
Αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη συγκεντρώθηκαν στον Μαραθώνα, έτοιμοι να διανύσουν την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.
Η συγκίνηση, τα χαμόγελα, ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα κυριάρχησαν στις πρώτες στιγμές της μεγάλης αθλητικής γιορτής.
Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μοναδικά στιγμιότυπα από την εκκίνηση, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα και το πάθος των συμμετεχόντων.
Δείτε 20 χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου:
Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi