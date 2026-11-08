Πλήθος κόσμου δίνει το παρών στον αγώνα.

Με εντυπωσιακές εικόνες και χιλιάδες δρομείς να πλημμυρίζουν την αφετηρία, δόθηκε το πρωί της Κυριακής (8/11) η εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας.

Αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη συγκεντρώθηκαν στον Μαραθώνα, έτοιμοι να διανύσουν την ιστορική διαδρομή των 42.195 μέτρων μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η συγκίνηση, τα χαμόγελα, ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα κυριάρχησαν στις πρώτες στιγμές της μεγάλης αθλητικής γιορτής.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μοναδικά στιγμιότυπα από την εκκίνηση, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα και το πάθος των συμμετεχόντων.

Δείτε 20 χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την εκκίνηση του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου:

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Πηγή φωτογραφιών: Eurokinissi