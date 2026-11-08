Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην ενότητα «Εφαρμογές» και στη συνέχεια στην εφαρμογή «myΘέρμανση».

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027, με περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά να αναμένεται να επωφεληθούν από την οικονομική ενίσχυση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Το φετινό επίδομα συνοδεύεται από αυξημένα ποσά κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, με την ενίσχυση να μπορεί να φτάσει έως και τα 1.560 ευρώ για νοικοκυριά που κατοικούν σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Η πρώτη καταβολή, που αφορά την προκαταβολή του επιδόματος, έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026, δίνοντας οικονομική ανάσα στους δικαιούχους ενόψει των Χριστουγέννων και της χειμερινής περιόδου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το επίδομα θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτηθεί από το είδος του καυσίμου, την περιοχή της κύριας κατοικίας, τις κλιματικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών.

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Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην ενότητα «Εφαρμογές» και στη συνέχεια στην εφαρμογή «myΘέρμανση».

Οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώσουν προσεκτικά τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους, το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, καθώς και το καθεστώς κατοίκησης, δηλαδή αν πρόκειται για ιδιόκτητη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

Σε περίπτωση ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης, θα χρειαστούν και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή.

Σημαντικό είναι, επίσης, οι δικαιούχοι να έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό IBAN στο myAADE, στον οποίο θα εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, καθώς μέσω αυτού θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές.

Ποια είναι τα ποσά – Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 1.560 ευρώ

Η φετινή ενίσχυση παρουσιάζει αύξηση 30% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, ενώ το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης και τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Το βασικό ποσό αναφοράς διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος θέρμανσης, ενώ προβλέπονται πρόσθετες προσαυξήσεις για περιοχές με αυξημένες ανάγκες λόγω ψύχους.

Ειδικότερα:

Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ.

Πέλετ: 360 ευρώ.

Καυσόξυλα και τηλεθέρμανση: 350 ευρώ.

Φυσικό αέριο: 325 ευρώ.

Πετρέλαιο θέρμανσης, υγραέριο και μπλε κηροζίνη: 300 ευρώ.

Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τους περισσότερους δικαιούχους το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 1.040 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες θερμαντικές ανάγκες προβλέπεται ενίσχυση έως 1.300 ευρώ. Στους οικισμούς με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι αυξημένος, το ανώτατο ποσό μπορεί να ανέλθει στα 1.560 ευρώ.

Το τελικό ύψος της επιδότησης δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιοχής και οι καιρικές συνθήκες κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται για την κάλυψη δαπανών ενός μόνο είδους θέρμανσης ανά δικαιούχο.

Στις επιλέξιμες μορφές περιλαμβάνονται:

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Φυσικό αέριο.

Υγραέριο.

Ηλεκτρική ενέργεια.

Καυσόξυλα.

Πέλετ.

Τηλεθέρμανση.

Φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη).

Ειδικά για την ηλεκτρική ενέργεια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργή παροχή ρεύματος στην κύρια κατοικία. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Για την επιδότηση καυσόξυλων και πέλετ ισχύουν επιπλέον γεωγραφικοί περιορισμοί, καθώς λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός του οικισμού και ο προβλεπόμενος κλιματικός συντελεστής.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ειδικότερα, τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι: Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι και μέρη συμφώνου συμβίωσης: Το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Το όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένα περιουσιακά όρια, με βάση τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Για τους άγαμους, το όριο ανέρχεται στις 200.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους φτάνει τις 260.000 ευρώ, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Από τη χορήγηση του επιδόματος εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, όσοι φιλοξενούνται, τα εξαρτώμενα μέλη, όσοι δηλώνουν επαγγελματική στέγη ως κατοικία για την οποία ζητούν ενίσχυση, καθώς και συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης

Η πρώτη πληρωμή για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και θα αφορά την προκαταβολή της ενίσχυσης.

Το ύψος της προκαταβολής διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο αιτών είχε λάβει επίδομα και την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα:

Παλαιοί δικαιούχοι: Η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του ποσού που είχαν εισπράξει κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, προσαυξημένο κατά 30%.

Νέοι δικαιούχοι: Η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του προβλεπόμενου επιδόματος, επίσης προσαυξημένο κατά 30%.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ποσό της προκαταβολής ορίζεται στα 80 ευρώ.

Η επόμενη καταβολή προγραμματίζεται έως τις 28 Μαΐου 2027, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και διασταυρώσεων για τις αγορές καυσίμων.

Για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται και τρίτη πληρωμή, η οποία αναμένεται έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Τι πρέπει να προσέξουν όσοι μένουν σε πολυκατοικίες

Ιδιαίτερη διαδικασία προβλέπεται για τις πολυκατοικίες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διαχειριστής θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας στην πλατφόρμα myΘέρμανση, καταχωρίζοντας τα στοιχεία των διαμερισμάτων και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούν στη συνέχεια οι ένοικοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή έκδοση των παραστατικών αγοράς πετρελαίου, τα οποία θα πρέπει να συνδέονται με το ΑΦΜ που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του προφίλ της πολυκατοικίας, ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν από την αίτηση

Η σωστή συμπλήρωση της αίτησης και η επιβεβαίωση των τραπεζικών στοιχείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή καταβολή της ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως:

Ότι διαθέτουν ενεργούς κωδικούς TAXISnet.

Ότι τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους είναι σωστά.

Ότι έχουν δηλώσει το κατάλληλο είδος θέρμανσης.

Ότι ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην κατοικία τους.

Ότι έχουν καταχωρίσει σωστό και ενεργό IBAN στο myAADE.

Η προθεσμία της 4ης Δεκεμβρίου είναι σημαντική, καθώς μετά την παρέλευσή της δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο.