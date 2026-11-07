Aνοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του επιδόματος.

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027.

Aνοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση προκειμένου να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του επιδόματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση τουεπιδόματος είναι τα εξής:

Για τον άγαμο το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ.

Για τον έγγαμο το όριο του ετήσιου εισοδήματος είναι 24.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 29.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα περιουσιακά κριτήρια είναι τα εξής:

Η αξία της ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να είναι:

έως 200.000 ευρώ για έναν άγαμο

και έως 260.000 ευρώ για έναν έγγαμο και για μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το ποσό προσαυξάνεται 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί.

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Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά οικογενειακά ακαθάριστα έσοδα από αυτή δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το επίδομα θα πρέπει να υποβάλλονται έως την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Ακόμη, οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, το είδος θέρμανσης και τα στοιχεία του ακινήτου. Απαραίτητη είναι και η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού IBAN στο myAADE.

Κάθε δικαιούχος (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής ή όποιος κατοικεί σε δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο), μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος: πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Για το ρεύμα απαιτείται ενεργή παροχή που αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία.

Για καυσόξυλα και πέλετ ισχύουν και γεωγραφικά κριτήρια: τα καυσόξυλα αφορούν οικισμούς έως 10.000 κατοίκους και πέλετ έως 25.000 κατοίκους, με τον προβλεπόμενο κλιματικό συντελεστή.

Οι πολυκατοικίες

Πριν υποβληθεί αίτηση για το επίδομα, ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας θα πρέπει να δημιουργήσει το προφίλ της στην πλατφόρμα myΘέρμανση και να δηλώσει τα στοιχεία της, τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες θέρμανσης.

Εν συνεχεία ο ένοικος που πληροί τα κριτήρια θα μπορεί να υποβάλει τις δικές του αιτήσεις. Μάλιστα η έκδοση των παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να γίνεται στον ΑΦΜ της πολυκατοικίας όταν υπάρχει, ή στον ΑΦΜ με τον οποίο έχει δημιουργηθεί το προφίλ της.

Η πρώτη πληρωμή και η νέα το 2027

Η προκαταβολή του επιδόματος (αυξημένη και αυτή κατά 30%) θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Οι περσινοί δικαιούχοι θα πάρουν προκαταβολή με βάση το 60% του επιδόματος που εισέπραξαν τη σεζόν 2025-2026 προσαυξημένο κατά 30%. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή υπολογίζεται στο 50% του προβλεπόμενου ποσού προσαυξημένο κατά 30%. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Μετά την προκαταβολή του Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσει νέα πληρωμή έως τις 28 Μαΐου 2027 ενώ για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα προβλέπεται συμπληρωματική πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027.

Οι δικαιούχοι για να λάβουν ολόκληρο το επίδομα θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει επιλέξιμες αγορές ή καταναλώσεις θέρμανσης αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από την επιδότηση που δικαιούνται.