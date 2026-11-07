«Δοκιμάστηκε η αντοχή και η υπομονή μου» δήλωσε μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια.

Την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Γιώργο Λιβάνη έκανε η Ανδρομάχη, το βράδυ της Παρασκευής (6/11), μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η τραγουδίστρια, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι οι δύο καλλιτέχνες αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, μίλησε για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διάστημα στη ζωή της, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει πλέον αφήσει πίσω της.

«Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα… Μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ανδρομάχη, χωρίς να κάνει ευθεία αναφορά στον χωρισμό της, εξήγησε ότι αισθάνεται καλύτερα και έχει ανακτήσει την προσωπική της ισορροπία. «Πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, προαναγγέλλοντας μια επιστροφή σε όσα έκανε όταν ξεκινούσε τη μουσική της πορεία. «Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα», είπε, καλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μαντέψουν τι ετοιμάζει.

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{https://www.tiktok.com/@andromache_dim/video/7705160894782704918}

Υπενθυμίζεται ότι η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανακοίνωσαν από κοινού το διαζύγιό τους, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.