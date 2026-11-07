Ο έρανος των 42.000 ευρώ και τα τέσσερα εμβάσματα που καταγγέλλει πατέρας.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία πατέρα παιδιού που χρειαζόταν θεραπεία στο εξωτερικό.

Ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης περιέγραψε πώς ξεκίνησε η συνεργασία του με την οργάνωση, αλλά και τις πιέσεις που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε από τον πρόεδρό της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, προκειμένου να αποδεχθεί εικονικά εμβάσματα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews, ο πατέρας εξήγησε ότι η περιπέτεια ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020, όταν τον προσέγγισε η αντιπρόεδρος της ΜΚΟ, έχοντας εντοπίσει στο διαδίκτυο τις προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για το παιδί του.

«Έκαναν το λεγόμενο ψάρεμα μέσα από το διαδίκτυο», ανέφερε, εξηγώντας ότι αποδέχθηκε την πρόταση για τη διοργάνωση μεγαλύτερου εράνου.

Ο έρανος που σταμάτησε στις 42.000 ευρώ

Τον Σεπτέμβριο του 2020 συναντήθηκε με τον Φιρινίδη στη Θεσσαλονίκη. Όπως περιέγραψε, ο πρόεδρος της ΜΚΟ εμφανίστηκε στο ραντεβού καπνίζοντας πούρο και μιλώντας συνεχώς στο τηλέφωνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια, ο πατέρας άρχισε να στέλνει φωτογραφίες και βίντεο από την καθημερινότητα του παιδιού, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης.

Στις 16 Οκτωβρίου, ωστόσο, διαπίστωσε ότι ο έρανος είχε διακοπεί, παρότι είχαν συγκεντρωθεί 42.000 ευρώ και οι ανάγκες της οικογένειας παρέμεναν μεγάλες.

Η οικογένεια σχεδίαζε να μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας για θεραπεία, έχοντας υπολογίσει ότι θα χρειαζόταν περίπου 75.000 ευρώ.

«Ή θα με ακούσεις ή δεν θα πάρεις τίποτα»

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Φιρινίδης πρότεινε να παρουσιαστούν τέσσερα εμβάσματα των 12.500 ευρώ, συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ώστε να εμφανιστεί ότι ο έρανος είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς με 95.000 ευρώ.

Ο πατέρας υποστήριξε ότι τα εμβάσματα είχαν δημιουργηθεί ως αποδεικτικά, χωρίς όμως να πραγματοποιηθούν οι αντίστοιχες μεταφορές χρημάτων.

«Του είπα είναι πλεκτάνη αυτό και γιατί το κάνεις;», ανέφερε.

Όπως κατήγγειλε, η απάντηση του Φιρινίδη ήταν ότι είτε θα ακολουθούσε τις οδηγίες του είτε δεν θα λάμβανε χρήματα.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι αισθανόταν παγιδευμένος, καθώς προτεραιότητά του ήταν η θεραπεία του παιδιού του.

«Σκεφτόμουν την υγεία του παιδιού», εξήγησε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος της ΜΚΟ τον απείλησε πως θα επέστρεφε τα χρήματα στους δωρητές εάν δεν συνεργαζόταν.