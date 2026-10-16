Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η ηθοποιός αναφερόμενη στην περίοδο μετά τον χωρισμό της.

Για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα μετά τον χωρισμό της, μίλησε η Αγγελική Λάμπρη.

Η γνωστή ηθοποιός, το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα.

Με αφορμή τη συζήτηση, μάλιστα, αναφέρθηκε σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι χώρισε από τον πατέρα του παιδιού της όταν η κόρη της ήταν μόλις πέντε ετών.

«Παρά είμαι χαλαρή μαμά… Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή η κόρη μου, νομίζω 4 – 5. Αλλά και πιο πριν την είχα πάντα πάνω μου, κατά 99% την είχα εγώ, οπότε δεν άλλαξε κάτι και αυτό το θεωρώ πολύ καλό για το παιδί. Ήμουν πάρα πολύ μαζί της και συνέχισα να είμαι πάρα πολύ μαζί της…», ανέφερε η ηθοποιός μεταξύ άλλων.

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Αγγελική Λάμπρη: Η εξομολόγηση για την περίοδο του χωρισμού της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα και στις οικονομικές ανάγκες.

Όπως εξήγησε μετά τον χωρισμό της μετέτρεψε το σπίτι της σε Airbnb:

«Έμεινα πίσω γιατί δούλευε πολύ ο μπαμπάς του παιδιού, οπότε είπα ‘το παίρνω όλο πάνω μου’… Και μετά σόλο. Βρίσκεις λύσεις. Στην αρχή μπορεί να χάνεις λίγο την μπάλα, γιατί μπορεί να σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις… Και όταν έχεις και ένα μωρό, έχεις αφοσιωθεί και έχεις στηρίξει τον άλλον, την οικογένεια, το παιδί, στηρίζεις, στηρίζεις… Και ξαφνικά βρίσκεσαι μόνος σου…».

Και συνέχισε: «Όταν συνέβη αυτό, που ήταν μία δύσκολη περίοδος, που δεν γινόντουσαν δουλειές, είχα μείνει εκτός λόγω της μικρής… Ο τρόπος για να μπορέσω να ‘τη βγάλω’, ήταν να κάνω το σπίτι μου Airbnb. Μέσα σε… το άλλαξα, το έφτιαξα. Δεν έκανα μετακόμιση, έκανα μίνι μετακόμιση… Νοίκιασα ένα σπίτι για 3 μήνες. Στην αρχή μου έλεγε το παιδί ‘μαμά μου λείπει το σπίτι μας’. Δεν το κάνεις, δύσκολα. Έμενα αλλού. Νοίκιαζα ένας σπίτι για 2 μήνες. Συνέφερε να νοικιάζω το σπίτι, με θέα Ακρόπολη. Τότε το Airbnb δεν ήταν τόσο όσο σήμερα, ήταν αρχή. Αποφάσισα σε πρώτη φάση να κάνω αυτό για να ‘τη βγάλω’, γιατί ήμουν μία μαμά μόνη της, χωρίς στήριξη από πουθενά και έπρεπε να υπάρχουν έσοδα. Μετά τη βρήκα την άκρη. Άρχισα να ασχολούμαι λίγο με αυτό… Αν δεν ήμουν ηθοποιός θα ήμουν αρχιτέκτονας, μηχανικός, μ’ αρέσει… Μ’ αρέσει που έχω επανέλθει στη δουλειά…», κατέληξε η Αγγελική Λάμπρη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm5edyepzw95?integrationId=40599y14juihe6ly}