Οι γονείς της κοπέλας, που είναι 15 ετών, φέρονται να έχουν συλληφθεί για άλλη υπόθεση.

Σοβαρότατο περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικης αποκαλύπτεται σε χωριό του Αγρινίου, με δράστες τους ίδιους τους γονείς του κοριτσιού.

Σύμφωνα με το AgrinioPress το ζευγάρι, φέρονται να εξέδιδαν την κόρη τους, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται πάνω από δέκα άτομα από την περιοχή, τα οποία έχουν προσαχθεί στην Αστυνομία.

Οι γονείς της κοπέλας, που είναι 15 ετών, φέρονται να έχουν συλληφθεί για άλλη υπόθεση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως το ανήλικο κορίτσι έχει μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι από την ιατροδικαστική έρευνα δεν έχει διαπιστωθεί βιασμός και ότι οι διώξεις αφορούν σε ασελγείς πράξεις.

Σύμφωνα με το τοπικό ρεπορτάζ, μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκτελεστεί, έπειτα από εισαγγελική εντολή, επτά εντάλματα σύλληψης και αναμένεται να εκδοθούν κι άλλα.