Αντικαθίσταται πλήρως το δίκτυο φυσικού αερίου στο μεγάλο λεβητοστάσιο της Γκράβας, η νεότερη ενημέρωση για την πορεία των εργασιών στο σχολικό συγκρότημα.

Επιπλέον 15 ημέρες τουλάχιστον θα χρειαστούν για την ολοκλήρωση των εργασιών στο δίκτυο φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Αθηναίων. Παρά τον αρχικό στόχο για ολοκλήρωση των παρεμβάσεων έως τα τέλη Νοεμβρίου, προέκυψαν πρόσθετες εργασίες στο μεγάλο λεβητοστάσιο, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, οι εργασίες στο μικρό λεβητοστάσιο του 40ού Γυμνασίου Αθηνών έχουν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε πυράντοχη θύρα, καλύφθηκε κατάλληλα η υφιστάμενη τάφρος και αντικαταστάθηκε τμήμα του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς ο έλεγχος από την ΕΝΑΟΝ και ενεργοποιήθηκε η παροχή φυσικού αερίου. Για το συγκεκριμένο λεβητοστάσιο έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου, ενώ αναμένεται το πιστοποιητικό στεγανότητας.

Αντικαθίσταται πλήρως το δίκτυο φυσικού αερίου στο μεγάλο λεβητοστάσιο

Αντίθετα, στο μεγάλο λεβητοστάσιο διαπιστώθηκε πρόβλημα κατά τον ειδικό ραδιογραφικό έλεγχο του δικτύου φυσικού αερίου. Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, πάνω από το 80% των συγκολλήσεων των σωληνώσεων, παρότι δεν παρουσίαζαν διαρροές, δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Πρόκειται για συγκολλήσεις που χρονολογούνται από την αρχική εγκατάσταση του δικτύου, το 2003.

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στην απόφαση για αντικατάσταση ολόκληρου του δικτύου σωληνώσεων, από το σημείο παροχής έως τους λέβητες του μεγάλου λεβητοστασίου, συνολικού μήκους περίπου 100 μέτρων. Οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν στις 20 Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν τουλάχιστον 15 ημέρες.

Παράλληλα, στον χώρο του μεγάλου λεβητοστασίου έχει δημιουργηθεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα, έχει εγκατασταθεί νέο δίκτυο πυρόσβεσης και έχει ανακατασκευαστεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων.

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Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 230.000 ευρώ. Από αυτά, 130.000 ευρώ αφορούν την πρώτη φάση των εργασιών για τη συμμόρφωση των δύο λεβητοστασίων με τις εγκεκριμένες μελέτες αδειοδότησης, ενώ επιπλέον 100.000 ευρώ απαιτούνται για τη δεύτερη φάση, που αφορά την αντικατάσταση του δικτύου σωληνώσεων φυσικού αερίου.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Περιουσίας, Παναγιώτης Χαρλαύτης, και Παιδείας και Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Θωμάς Γεωργιάδης, επισημαίνουν ότι βασική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής είναι η αποκατάσταση της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης του σχολικού συγκροτήματος. Όπως τονίζουν, οι παρεμβάσεις δεν αφορούν απλώς την αποκατάσταση μιας προσωρινής δυσλειτουργίας, αλλά την αντιμετώπιση κατασκευαστικών προβλημάτων που υπάρχουν από το 2003, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων. Οι δύο αντιδήμαρχοι αναγνωρίζουν ότι η επιπλέον καθυστέρηση προκαλεί δυσαρέσκεια στη σχολική κοινότητα, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών δεν επιδέχεται συμβιβασμούς ή προσωρινές λύσεις.

«Γνωρίζουμε ότι η επιπλέον καθυστέρηση προκαλεί εύλογη δυσαρέσκεια στη σχολική κοινότητα. Ωστόσο, η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών δεν επιδέχεται εκπτώσεις, συμβιβασμούς ή προσωρινές λύσεις. Ως δημοτική Αρχή, έχουμε αποφασίσει να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά προβλήματα που συσσωρεύτηκαν επί σειρά ετών, διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση των σχολικών υποδομών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Ζητούμε την κατανόηση της σχολικής κοινότητας για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται -το οποίο, επαναλαμβάνουμε, δεν προκύπτει από δική μας υπαιτιότητα- και διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών και την ασφαλή επαναλειτουργία του συστήματος θέρμανσης», καταλήγουν οι αντιδήμαρχοι, στην κοινή δήλωσή τους.