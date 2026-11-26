Οι καταθέσεις και τα ρέπος επιχειρήσεων και νοικοκυριών περιορίστηκαν στα 225,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μηνιαία μείωση κατά 1,85 δισ. ευρώ.

Μείωση κατά 1,92 δισ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις και τα ρέπος των κατοίκων εσωτερικού στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα τον Οκτώβριο του 2026, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν σημαντική υποχώρηση των διαθεσίμων τους, την ώρα που τα υπόλοιπα των νοικοκυριών κινήθηκαν ανοδικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την εξέλιξη των τραπεζικών καταθέσεων, τα υπόλοιπα των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκαν στο τέλος Οκτωβρίου στα 234,89 δισ. ευρώ, έναντι 236,81 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Οι καταθέσεις και τα ρέπος επιχειρήσεων και νοικοκυριών περιορίστηκαν στα 225,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μηνιαία μείωση κατά 1,85 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση των καταθέσεων των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων κατά 3,12 δισ. ευρώ, στα 62,2 δισ. ευρώ από 65,32 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Οι επιχειρηματικές καταθέσεις μίας ημέρας μειώθηκαν κατά 4,39 δισ. ευρώ, στα 44,4 δισ. ευρώ, ενώ οι λοιπές καταθέσεις και τα ρέπος αυξήθηκαν κατά 1,27 δισ. ευρώ, στα 17,8 δισ. ευρώ.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 307 εκατ. ευρώ, φθάνοντας στα 157,72 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις καταθέσεις μίας ημέρας, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 290 εκατ. ευρώ, στα 123,53 δισ. ευρώ.

Εντυπωσιακή ήταν και η αύξηση των καταθέσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε έναν μήνα, από 563 εκατ. ευρώ σε 1,33 δισ. ευρώ.

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Στο μέτωπο της Γενικής Κυβέρνησης, τα τραπεζικά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ, στα 9,48 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να υποχωρούν κατά 379 εκατ. ευρώ και εκείνες της Κεντρικής Κυβέρνησης να αυξάνονται κατά 284 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι καταθέσεις και τα ρέπος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων κατοίκων εξωτερικού, διαμορφώθηκαν στα 262,54 δισ. ευρώ, έναντι 263,86 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 1,32 δισ. ευρώ.