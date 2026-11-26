Ο Βούτσιτς «προειδοποίησε» ότι σε περίπτωση σύλληψής του θα βγουν στον δρόμο «ένα εκατομμύριο άνθρωποι».

Η Σερβία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές στις 27 Δεκεμβρίου, μετά τη νίκη του φοιτητικού κινήματος διαμαρτυρίας στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, δήλωσε την Πέμπτη ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του κοινοβουλίου, Αλεξάνταρ Τσούπιτς. Την ίδια στιγμή, στον απόηχο της σύλληψης του στενού συμμάχου του, ιδιοκτήτη και διευθυντή του τηλεοπτικού σταθμού και της ταμπλόιντ εφημερίδας «Informer», Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, ο πρώην πρόεδρος της χώρας και νυν βουλευτής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, δήλωσε ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας εάν οι αρχές επιχειρήσουν να τον συλλάβουν.

«Καλώ όλους τους πολίτες της Σερβίας να επιδείξουν υπευθυνότητα και να προσέλθουν στις κάλπες στις 27 Δεκεμβρίου», δήλωσε ο Τσούπιτς, μετά την υπογραφή του εγγράφου με το οποίο ορίστηκε η ημερομηνία των εκλογών.

Με απεργία πείνας απειλεί ο Βούτσιτς

Παράλληλα, με απεργία πείνας απείλησε ο πρώην πρόεδρος της χώρας και νυν βουλευτής, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εάν συλληφθεί.

Όπως υποστήριξε, σε μια τέτοια περίπτωση έως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα μπορούσαν να βγουν στους δρόμους της χώρας. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Pink, τόνισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη χώρα ούτε να κρυφτεί.

Ο Βούτσιτς αναφέρθηκε στις επικείμενες προεδρικές εκλογές, τονίζοντας ότι το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) θα αποφασίσει στις 13 Δεκεμβρίου εάν θα κατεβάσει υποψήφιο.

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Ο ίδιος φαίνεται να κλίνει προς το ενδεχόμενο να μην είναι υποψήφιος, εξηγώντας ότι δεν επιθυμεί να νομιμοποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, την ώρα που, όπως λέει, οι υποστηρικτές του διώκονται.

Η πολιτική κρίση στη χώρα κλιμακώθηκε μετά τις πρόωρες εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε η αντιπολιτευόμενη παράταξη «Student List», την οποία στήριξε το φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας, βάζοντας τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης του SNS.

Οι εκλογές διεξήχθησαν στη σκιά σχεδόν δύο ετών διαδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύλληψη Βουτσίτσεβιτς

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού και της ταμπλόιντ εφημερίδας «Informer», Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς, συνελήφθη χθες το πρωί στο Βελιγράδι κατόπιν εντολής της εισαγγελίας.

Όπως ανακοινώθηκε από την αρμόδια εισαγγελία, ο Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς κρίθηκε προφυλακιστέος ως «ύποπτος για δύο ποινικά αδικήματα: πρόκληση πανικού και αναταραχής κατ' εξακολούθηση και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης».

Η είδηση της σύλληψης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε στους βουλευτές τη σύλληψη, υποστηρίζοντας ότι ο Βουτσίτσεβιτς «συνελήφθη μόνο και μόνο λόγω της δημοσιογραφικής του ιδιότητας». Ενώ οι βουλευτές της Φοιτητικής Λίστας υποδέχθηκαν την είδηση με χειροκροτήματα, ο Βούτσιτς επέκρινε δριμύτατα αυτή την αντίδραση στο κοινοβούλιο.

Ακολούθως, οι βουλευτές του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος, με προτροπή του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εγκατέλειψαν τη συνεδρίαση της Βουλής και μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατείται ο Βουτσίτσεβιτς. Στην αίθουσα της ολομέλειας, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρέμεινε μόνο ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Ο Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς ήταν επί χρόνια ένας από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στον χώρο της ενημέρωσης. Έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής των Ενώσεων Συντακτών (UNS, NUNS) για την επιθετική ρητορική του, τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, φοιτητών και δημοσιογράφων, καθώς και για τη συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Το κανάλι του δημοσίευε συχνά φωτογραφίες διαδηλωτών φοιτητών, καθώς και τις διευθύνσεις κατοικίας, τα τηλέφωνα και άλλα προσωπικά τους δεδομένα. Παράλληλα, στοχοποιούσε αντικαθεστωτικούς δημοσιογράφους, βιντεοσκοπώντας ιδιωτικές τους στιγμές και μέλη των οικογενειών τους, ενώ τους παρουσίαζε ως «πληρωμένους από τη Δύση».

Μετά τις εκλογές και τη νίκη της «Φοιτητικής Λίστας», η Ρυθμιστική Αρχή Ραδιοτηλεόρασης (REM) αντέδρασε για πρώτη φορά κατά της τηλεόρασης «Informer», επιβάλλοντας κυρώσεις υπό τη μορφή προσωρινών απαγορεύσεων εκπομπών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Οκτωβρίου, μία ημέρα μετά τις βουλευτικές εκλογές, ομάδα διαδηλωτών είχε εισβάλει στα γραφεία και το στούντιο της τηλεόρασης «Informer», διακόπτοντας τη ζωντανή ροή του προγράμματος. Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε υλικές ζημιές και λεκτικές αντιπαραθέσεις με τον Βουτσίτσεβιτς, καταδικάστηκε από τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως «επίθεση στην ελευθερία του Τύπου», ενώ η «Φοιτητική Λίστα» καταδίκασε την εισβολή, τονίζοντας την ανάγκη για θεσμική αντιμετώπιση των παραβιάσεων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Με πληροφορίες από Reuters, 1news.az