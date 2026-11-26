Το δημόσιο χρέος κυμαίνεται από μόλις 23,4% του ΑΕΠ στην Ελβετία έως 140,8% στην Ελλάδα.

Οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά βάρη χρέους. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν όλες δημόσιο χρέος που ξεπερνά το ετήσιο ΑΕΠ τους, ενώ το χρέος της Γερμανίας διαμορφώνεται σε λιγότερο από τα δύο τρίτα του ΑΕΠ.

Ο παρακάτω χάρτης συγκρίνει το ακαθάριστο δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ, χρησιμοποιώντας στοιχεία της Eurostat, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS) και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Διοίκησης Οικονομικών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η άνιση αφετηρία της Ευρώπης

Το δημόσιο χρέος κυμαίνεται από μόλις 23,4% του ΑΕΠ στην Ελβετία έως 140,8% στην Ελλάδα. Η Ιταλία ακολουθεί σε κοντινή απόσταση με 139,9%, ενώ η Γαλλία κατατάσσεται τρίτη με 119,1%.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γερμανία ξεχωρίζει. Ο δείκτης χρέους της, στο 63,4%, είναι πολύ χαμηλότερος από της Γαλλίας και λιγότερο από το μισό της Ιταλίας, δίνοντάς της μια συγκριτικά ισχυρότερη αφετηρία καθώς οι κυβερνήσεις εξετάζουν νέες δεσμεύσεις δαπανών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο παρακάτω πίνακας κατατάσσει τις ευρωπαϊκές χώρες με βάση το βάρος του χρέους τους το β' τρίμηνο του 2026:

1. Ελλάδα: 140,8%

2. Ιταλία: 139,9%

3. Γαλλία: 119,1%

4. Βέλγιο: 110,2%

5. Ηνωμένο Βασίλειο: 102,6%

6. Ισπανία: 101,4%

7. Πορτογαλία: 92,5%

8. Φινλανδία: 90,2%

9. Αυστρία: 83,6%

10. Ουγγαρία: 75,6%

11. Σλοβενία: 64,7%

12. Πολωνία: 64,5%

13. Γερμανία: 63,4%

14. Νορβηγία: 60,8%

15. Σλοβακία: 60,6%

16. Ρουμανία: 59,4%

17. Κροατία: 56,2%

18. Κύπρος: 48,5%

19. Λετονία: 48,1%

20. Μάλτα: 47,0%

Η γεωγραφία από μόνη της δεν εξηγεί τα βάρη χρέους της Ευρώπης

Ο δείκτης χρέους της Φινλανδίας, στο 90,2%, είναι υπερδιπλάσιος από αυτόν της Σουηδίας (35,3%) και υπερτριπλάσιος από αυτόν της Δανίας (27,1%), παρόλο που και οι τρεις είναι σκανδιναβικές οικονομίες.

Αυτές οι διαφορές έχουν σημασία καθώς οι κυβερνήσεις σταθμίζουν νέες δεσμεύσεις δαπανών. Τα υψηλότερα βάρη χρέους μπορούν να αφήσουν τους προϋπολογισμούς πιο εκτεθειμένους στο κόστος χρηματοδότησης, ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για επενδύσεις ή αντίδραση σε οικονομικούς κραδασμούς.

Ο ευαίσθητος στον πληθωρισμό «λογαριασμός» του Ηνωμένου Βασιλείου

Για το Ηνωμένο Βασίλειο, η πίεση προέρχεται τόσο από τον συσσωρευμένο δανεισμό όσο και από το κόστος εξυπηρέτησής του. Οι δαπάνες για τόκους του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 160 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026–27, αυξανόμενες σε περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2031–32.

Αυτό δημιουργεί μια σημαντική επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση στα δημόσια ταμεία προτού καν ληφθούν αποφάσεις για πρόσθετες υπηρεσίες ή επενδύσεις.Η Βρετανία είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στον πληθωρισμό μέσω των κρατικών της ομολόγων, γνωστών ως gilts.

Στο τέλος του 2025, περίπου το ένα τέταρτο του χαρτοφυλακίου του δημόσιου χρέους της ήταν συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι σε άλλες χώρες της G7. Ιστορικά, η ζήτηση από τα συνταξιοδοτικά ταμεία που αναζητούσαν προστασία από τον πληθωρισμό συνέβαλε στη δημιουργία αυτής της αγοράς. Όταν ο πληθωρισμός αυξάνεται, αυξάνονται και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτά τα ομόλογα.

Μόνο οι υψηλότερες προβλέψεις για τον πληθωρισμό πρόσθεσαν περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια στις προβλεπόμενες δαπάνες τόκων χρέους για το 2026–27 σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η βρετανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά μόλις 1% το 2026.

Η Γερμανία ανοίγει την πόρτα σε περισσότερο δανεισμό

Η Γερμανία, απο τήν άλλη, αξιοποιεί το συγκριτικά χαμηλότερο βάρος χρέους της για να στηρίξει μια σημαντική στροφή στη δημοσιονομική της πολιτική. Τον Μάρτιο του 2025, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις χαλάρωσαν τους περιορισμούς δανεισμού της, επιτρέποντας την εξαίρεση επιλέξιμων αμυντικών δαπανών και δαπανών ασφαλείας άνω του 1% του ΑΕΠ από το όριο δανεισμού του «φρένου χρέους».

Ένα ξεχωριστό ταμείο υποδομών και κλίματος ύψους άνω του μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων έλαβε επίσης τη δική του εξουσιοδότηση δανεισμού. Οι επενδύσεις μπορούν να εγκρίνονται σε ορίζοντα 12 ετών, από το 2025 έως το 2036, υποστηρίζοντας προτεραιότητες όπως τα δίκτυα μεταφορών, οι ενεργειακές υποδομές και ο εκσυγχρονισμός.

Το χαμηλότερο βάρος χρέους της Γερμανίας παρέχει περισσότερα περιθώρια δανεισμού σε σχέση με πολλούς από τους Ευρωπαίους ομολόγους της, αλλά η μακροπρόθεσμη απόδοση θα εξαρτηθεί από το πόσο αποτελεσματικά θα επενδυθούν αυτά τα χρήματα. Η χώρα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις να εκσυγχρονίσει τις υποδομές της και να ενισχύσει τη βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα εν μέσω υψηλότερου ενεργειακού κόστους και παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.

Πηγή: Visual Capitalist