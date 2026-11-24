Αποκλιμάκωση του χρέους προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών.

Την αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030, καθώς και την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους κοντά στο 110% του ΑΕΠ, προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 4ο ET Forum του «Ελεύθερου Τύπου», με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο, σήμερα».

Όπως ανέφερε, ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός, ο οποίος θα παρουσιαστεί την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τον προϋπολογισμό, θα περιλαμβάνει βελτιωμένες εκτιμήσεις για τις αναπτυξιακές επιδόσεις της χώρας. Ο υπουργός υπενθύμισε ότι το δημόσιο χρέος είχε προσεγγίσει το 210% του ΑΕΠ μετά την πανδημία, υπογραμμίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και ο διπλάσιος έναντι του ευρωπαϊκού ρυθμός ανάπτυξης αποτελούν σημαντικά κεκτημένα για την ελληνική οικονομία.

Πιερρακάκης για ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης το 2027

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης των πολιτών το 2027, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε καθημερινή διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων. Όπως εξήγησε, τα σημερινά περιθώρια αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί στη Βουλή, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς. Βασικός στόχος της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα οφέλη της ανάπτυξης να φτάσουν σε κάθε νοικοκυριό. Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, επικαλούμενος το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 11 δισ. ευρώ, τα συμβασιοποιημένα δάνεια του Ταμείου που υπερβαίνουν τα 29 δισ. ευρώ και την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις προοπτικές του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής και της τεχνολογίας, επισημαίνοντας την ανάγκη διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου, ενίσχυσης της μεταποίησης, υλοποίησης αρδευτικών έργων και δημιουργίας κινήτρων για συγχωνεύσεις στον πρωτογενή τομέα. Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, έκανε λόγο για μια επικείμενη «επανάσταση παραγωγικότητας», τονίζοντας ότι η αξιοποίησή της στο Δημόσιο και στις επιχειρήσεις μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογράμμισε την ανάγκη επιτάχυνσης της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών, των τραπεζικών συστημάτων και της ενεργειακής αγοράς, εκτιμώντας ότι η άρση των υφιστάμενων εμποδίων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ισχυρότερη ανάπτυξη. Μάλιστα, ανέφερε ότι η συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση θα κορυφωθεί κατά την ελληνική προεδρία.

Απαιτητικός ο στόχος της αυτοδυναμίας

Στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης, ο υπουργός χαρακτήρισε απαιτητικό τον στόχο της αυτοδυναμίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκφράζοντας, ωστόσο, αισιοδοξία για τη διαμόρφωση της εκλογικής δυναμικής. Αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος εξακολουθούν να δυσκολεύουν τους πολίτες, ενώ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις της. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της ανεξαρτήτως του εκλογικού ημερολογίου, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή κοινοβουλευτική συναίνεση. Ερωτηθείς, τέλος, εάν ο νέος προϋπολογισμός επιφυλάσσει κάποια έκπληξη, απέφυγε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία χρόνια τη θετική έκπληξη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και θα συνεχίσει να είναι.