Την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση της οικονομικής σύγκλισης με την Ευρώπη έθεσε ως προτεραιότητα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις αναπτυξιακές προβλέψεις για το 2027 και τις νέες ψηφιακές επενδύσεις.

Την ανάγκη αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης ως καταλύτη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την επιτάχυνση της οικονομικής σύγκλισης της Ελλάδας με την Ευρώπη υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο Digital Economy Forum 2026, που διοργανώνει ο ΣΕΠΕ.

«Και η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη, ενδεχομένως, ευκαιρία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Παράλληλα, επισήμανε τις προκλήσεις που ανακύπτουν για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την κυβερνοασφάλεια.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι για το 2027 προβλέπεται ανάπτυξη 2,3%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη, με τις επενδύσεις να φτάνουν στο 18,6% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί στο 128,8%. Συνέδεσε, επίσης, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου για παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ το 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ελληνική πρόταση για τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G και 2 GHz, η οποία περιλαμβάνεται πλέον στο διαπραγματευτικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028-2034. Σύμφωνα με τον υπουργό, η πρωτοβουλία εκτιμάται ότι μπορεί να εξασφαλίσει πόρους ύψους 12-15 δισ. ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας τις στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι από τη δημοπρασία των συχνοτήτων 5G στην Ελλάδα το 2020 αντλήθηκαν 372 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 93 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τη δημιουργία του επενδυτικού Ταμείου «Φαιστός», υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα μεταφοράς του ελληνικού μοντέλου σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη υποδομών υπολογιστικής ισχύος, στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση, στην αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στα 11 δισ. ευρώ και στη δημιουργία δανειοδοτικού προγράμματος 1,5 δισ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκτίμησε, ακόμη, ότι το ψηφιακό ευρώ θα αποτελέσει πραγματικότητα έως το 2029.

Κλείνοντας, ο υπουργός ανέδειξε τη σημασία της αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της ισότιμης πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, τονίζοντας ότι τα οφέλη της καινοτομίας πρέπει να διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς για πολίτες, επιχειρήσεις και περιοχές της χώρας.