Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής, μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για τη σύνδεση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με το δίκτυο αποχέτευσης προβλέπει για πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε.

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής, μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, και εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 30.000 δικαιούχους σε 58 οικισμούς 38 δήμων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν ήδη ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης, τα οποία εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες εργασίες και δαπάνες, καθώς και η διαδικασία υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων.

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, αλλά και με το εάν απαιτείται η εγκατάσταση αντλίας για τη σύνδεσή του με το δίκτυο αποχέτευσης.

Στην ηπειρωτική χώρα, η επιδότηση ανέρχεται έως τα 850 ευρώ για συνδέσεις χωρίς αντλία και έως τα 1.100 ευρώ για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται αντλία.

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Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τους νησιωτικούς οικισμούς, όπου το ανώτατο ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 200 ευρώ. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση φτάνει έως τα 1.050 ευρώ για συνδέσεις χωρίς αντλία και έως τα 1.300 ευρώ για συνδέσεις με αντλία.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ.

Οι 38 δήμοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα καλύπτει συνολικά 58 οικισμούς σε εννέα περιφέρειες της χώρας.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη περιλαμβάνονται οικισμοί των δήμων Θάσου, Νέστου, Ιάσμου και Μαρωνείας – Σαπών, ενώ στην Αττική δικαιούχοι είναι κάτοικοι επιλέξιμων οικισμών των δήμων Διονύσου, Κρωπίας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαμίνας.

Στη Δυτική Ελλάδα εντάσσονται οικισμοί των δήμων Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αιγιαλείας και Πατρέων, ενώ στην Ήπειρο συμμετέχουν οικισμοί των δήμων Νικολάου Σκουφά, Σουλίου, Ιωαννιτών και Πρέβεζας.

Στη Θεσσαλία το πρόγραμμα αφορά οικισμούς των δήμων Μουζακίου, Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρκαδόνας και στην Κεντρική Μακεδονία των δήμων Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Βόλβης, Θέρμης, Πέλλας, Ηράκλειας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου.

Στην Κρήτη περιλαμβάνονται οικισμοί των δήμων Γόρτυνας και Φαιστού, στην Πελοπόννησο των δήμων Ερμιονίδας, Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, ενώ στη Στερεά Ελλάδα εντάσσονται οικισμοί των δήμων Αλιάρτου, Χαλκιδέων και Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας apoxetefsisyndesi.gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει 25 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ και θα παραμείνει ανοιχτή για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

Ο αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων οικισμών, ο οδηγός του προγράμματος και οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις θα είναι διαθέσιμα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η οικονομική ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων που καλούνται να καλύψουν το κόστος σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης, αλλά και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αστικών λυμάτων.

Μέσω της αύξησης του αριθμού των συνδεδεμένων ακινήτων, επιδιώκεται η πληρέστερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών, η προστασία του περιβάλλοντος και η συμμόρφωση της χώρας με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, με απώτερο στόχο τον σταδιακό περιορισμό των σχετικών προστίμων.

Τέλος, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των τριών υπουργείων, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος και σε άλλους οικισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι δήμοι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) θα ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες υποδομές και θα υπάρχουν διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι.