Το Μαξίμου «αδειάζει» επί της ουσίας τον υφυπουργό και ταυτόχρονα προβληματίζεται για το επόμενο βήμα - Σε «γαλάζια» προεκλογικά καρφώματα αποδίδονται οι διαρροές.

Η υπόθεση Λιάκου δεν έχει κλείσει. Τουναντίον. «Η υπόθεση είναι πλήρως ενεργή» λένε κυβερνητικοί παράγοντες με γνώση του θέματος και παραπέμπουν στο σήμερα και στα επόμενα 24ωρα για τις τελικές αποφάσεις. Στο μεταξύ ο Βαγγέλος Λιάκος προχώρησε σε μηνύσεις και αγωγές με αφορμή τις τελευταίες αποκαλύψεις στον Τύπο κάνοντας λόγο για προσπάθεια «προεκλογικής εξόντωσης» του παραπέμποντας σε εσωκομματικές ...μαχαιριές.

Η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο προκειμένου να διαπιστώσει αν μπορεί να περισώσει την κατάσταση θέτοντας ως «κόκκινη γραμμή» το να μην ξαναπάρουν νέες δουλειές από δήμους οι αδελφές Λιάκου στο μέλλον. Τουλάχιστον όσο ο Β. Λιάκος θα είναι πολιτικός προϊστάμενος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Έκρυθμο το κλίμα στο Μαξίμου

Το κλίμα στο Μαξίμου μυρίζει μπαρούτι. Κυρίως για την διαχείριση που έγινε από τον ίδιο τον Β. Λιάκο σε ότι αφορά τις απευθείας αναθέσεις, άνω του 1,5 εκ. που έχουν λάβει οι αδελφές του από δήμους. ..Αλλά και για τις «γαλάζιες» φατρίες οι οποίες στο όνομα του προεκλογικού ανταγωνισμού διαρρέουν άλλοτε ακριβή άλλοτε ανακριβή στοιχεία γύρω από το θέμα ρίχνοντας ..λάδι στην φωτιά.

..Από τις φλόγες της οποίας κινδυνεύει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. «Οι αρνητικές εντυπώσεις αντανακλούν στο πρόσωπο του Κ. Μητσοτάκη» σχολίαζε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός.

Τα ενδοκυβερνητικά ..καρφώματα

Στο μεταξύ στο όλο ζήτημα αρχίζει να αναπτύσσεται και μία ακατάσχετη ονοματολογία στα «γαλάζια» πηγαδάκια. Περί δικαίου και αδίκου. Που ξεκινάει από τον Σταμάτη Πουλή -υποψήφιο βουλευτή Δυτικής Αττικής και εκπρόσωπο Τύπου στο υπουργείο Υγείας- τον οποίο δείχνουν αρκετοί ως υπεύθυνο για διαρροές στον Τύπο στο πλαίσιο του εκλογικού ανταγωνισμού με τον Β. Λιάκο που εκλέγεται στην ίδια Περιφέρεια.

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Στην εσωκομματική συζήτηση μπήκε και το όνομα του Γρ. της Ν.Δ. Κώστα Κυρανάκη μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις ότι η μία αδελφή Λιάκου είχε συνάψει συμβάσεις και με την ΣΤΑΣΥ που παραπέμπει στον στενό δημόσιο τομέα. Η αλήθεια είναι ότι οι συμβάσεις είναι τρεις και έχουν συναφθεί σε τρεις διαδοχικές περιόδους από το 2023 μέχρι το 2026. Επί υφυπουργίας Μεταφορών Χρ. Αλεξοπούλου, Κ. Κυρανάκη και Γ. Κώτσηρα. Σύμφωνα πληροφορίες του Dnews ο Γραμματέας της Ν.Δ. Κ. Κυρανάκης δήλωσε άγνοια επί του θέματος ενώ φέρεται να έχει επικοινωνήσει και με την ΣΤΑΣΥ – η οποία ανήκει πλέον στο υπερταμείο και όχι στο Μεταφορών. «Και να ήθελε κάποιος να μάθει δεν θα μπορούσε διότι η ΣΤΑΣΥ δεν ενημερώνει για τις συμβάσεις που συνάπτει το υπουργείο» λένε κυβερνητικοί παράγοντες.

Μέχρι και το όνομα του Κ. Κατσαφάδου ακούστηκε για το γεγονός ότι γνώριζε την μία από τις αδελφές Λιάκου.

Καταλογίζουν στον Β. Λιάκο ότι δεν έδωσε την ακριβή εικόνα της υπόθεσης

Το όλο ζήτημα κακοφορμίζει μέρα με τη μέρα δημιουργώντας μία ασφυκτική ατμόσφαιρα στο Μαξίμου. Όσοι εισηγήθηκαν τον Β. Λιάκο για την θέση του υφυπουργού Εσωτερικών με αρμοδιότητα την Τοπική Αυτοδιοίκηση ορκίζονται ότι δεν γνώριζαν τα δεδομένα. Και από ότι φαίνεται και ο Β. Λιάκος δεν φρόντισε να δώσει την ακριβή εικόνα της υπόθεσης.

Και κάπως έτσι η κυβέρνηση βρέθηκε να απολογείται για πράγματα που δεν ήξερε. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Λιάκος δεν είχε ενημερώσει ούτε για το γεγονός ότι η αδελφή του είχε και δεύτερη εταιρία, ούτε ότι είχε συνάψει σύμβαση με τον δήμο Μεγάρων που ανήκει στην εκλογική Περιφέρεια του υφυπουργού, ούτε ότι είχε συνάψει συμβάσεις και με το δημόσιο.

Τον «αδειάζουν» επί της ουσίας χωρίς να τον απομακρύνουν

Και είναι ίσως η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αδειάζει επί της ουσίας έναν υφυπουργό διατηρώντας τον ταυτόχρονα στη θέση του.

Η προφανής απάντηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να περάσει στην κοινή γνώμη ,στην αντιπολίτευση και στα πάσης φύσεως συμφέροντα ότι αρκούν δύο δημοσιεύματα για να αποπεμφθεί ένας υφυπουργός. Ο οποίος μάλιστα ορκίστηκε μόλις πριν από μία εβδομάδα.

Και είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει την πολυτέλεια μίας ακόμη αποπομπής – μέσα σε έναν μήνα- κυβερνητικού στελέχους μετά την καρατόμηση Τσαβδαρίδη και μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Μ. Μπεκίρη.

«Η κυβέρνηση δεν γνώριζε» ..

Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει και το ηθικό ζήτημα που έχει προκύψει. Και κάπως έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στο briefing για να μην στηρίξει επαρκώς και να μην τον αδειάσει εντελώς τον Β. Λιάκο.

«Η κυβέρνηση δεν γνώριζε ότι οι εταιρείες των αδελφών του είχαν πάρει δουλειές από Δήμο της εκλογικής του περιφέρειας» είπε ο Π. Μαρινάκης. Ενώ παραδέχθηκε ότι η όλη υπόθεση «δημιουργεί ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων». Ταυτόχρονα, όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έβγαλε τον υφυπουργό από το κάδρο λέγοντας «αλλά και πάλι αυτό αφορά τις αδελφές του και όχι τον υφυπουργό».

Προβληματισμός για σειρά ηθικών ερωτημάτων

Εντός της κυβέρνησης και του κόμματος ο προβληματισμός είναι φανερός για σειρά ηθικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

- Όπως ότι ο τζίρος των εταιριών των αδελφών Λιάκου από το 2019 μέχρι σήμερα έχει οκταπλασιαστεί. Χωρίς να έχει διαψευσθεί μέχρι στιγμής η συγκεκριμένη πληροφορία.

- Για το γεγονός ότι η μία αδελφή του έκανε δουλειές με δήμους ενώ ταυτόχρονα ήταν και επιστημονική του σύμβουλος

- Για το γεγονός ότι ο κ. Λιάκος δεν είχε ενημερώσει το Μαξίμου ότι υπήρχαν συμβάσεις με το δημόσιο, ότι υπήρχε και δεύτερη εταιρία και ότι είχαν συναφθεί συμβάσεις και με δήμο της εκλογικής Περιφέρειας του Β. Λιάκου.

- Πέραν του γεγονότος ότι ο υφυπουργός Εσωτερικών εγκαλείται από συναδέλφους του ότι παραβίασε τον «άγραφο» κανόνα που έχει θεσπίσει η Κ.Ο της Ν.Δ. τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τον οποίο οι κυβερνητικοί βουλευτές δεν θα προσλαμβάνουν σε θέση επιστημονικού συμβούλου συγγενικά τους πρόσωπα.