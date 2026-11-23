«Μια κυβέρνηση που έχει στο DNA της τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την παραπλάνηση των πολιτών και την αποσιώπηση των ευθυνών» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Η κυβέρνηση επιλέγει τη σιωπή για τα σκάνδαλα, την επικοινωνιακή προπαγάνδα για να αποφύγει τις ευθύνες της και τους πανηγυρισμούς για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, την ώρα που η κοινωνία ασφυκτιά από την ακρίβεια τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σχολιάζοντας τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως σχολιάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «Ούτε κουβέντα δεν βρήκε να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το φιάσκο της πρωθυπουργικής διαφήμισης του ακατάλληλου παιχνιδιού GTA VI για ανήλικους, αλλά ούτε και για την υπόθεση του κ. Λιάκου. Με επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα και επικλήσεις στην έλλειψη οικογενειακής ευθύνης, η αλήθεια δεν μπορεί να αποσιωπηθεί… μια κυβέρνηση που έχει στο DNA της τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την παραπλάνηση των πολιτών και την αποσιώπηση των ευθυνών.»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και στην αντίφαση ανάμεσα στους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τη χρηματιστηριακή πορεία της ΔΕΗ και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Τονίζεται ότι «σχετικά με τη ΔΕΗ, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους μετόχους. Οι πολίτες όμως πληρώνουν 52,5% ακριβότερο ρεύμα. Ο κ. Μαρινάκης μιλά για τα χρέη της ΔΕΗ. Ας δούμε τους αριθμούς. Το 2014 το καθαρό χρέος της επιχείρησης ήταν 4,9 δισ. ευρώ. Το 2019 είχε μειωθεί στα 3,6 δισ. Σήμερα βρίσκεται περίπου στα 6,5 δισ. Η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσιάζει τις υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ως παράγοντα που στηρίζει τις μελλοντικές αποδόσεις της επιχείρησης, δηλαδή, αυτό που αποτελεί οικονομική ασφυξία για τα νοικοκυριά παρουσιάζεται ως επενδυτικό πλεονέκτημα για τους μετόχους. Η κυβέρνηση μετρά την αξία της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Οι πολίτες μετρούν το κόστος της στον λογαριασμό τους.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο κ. Μαρινάκης ισχυρίζεται ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις επιβεβαιώνονται κάθε χρόνο. Ας διαβάσει, λοιπόν, τους ίδιους τους κρατικούς προϋπολογισμούς και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

* Το 2023 η κυβέρνηση προέβλεπε αύξηση των επενδύσεων κατά 15,5%. Η αύξηση περιορίστηκε στο 6,6%.

* Το 2024 προέβλεπε 15,1%. Η αύξηση ήταν μόλις 4,5%.

* Το 2025 προέβλεπε 8,4%. Η αύξηση έφτασε περίπου στο 8%.»

Κλείνοντας γίνεται σχολιασμός και επί της αναφοράς για χαμηλό πληθωρισμό. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «o κ. Μαρινάκης επικαλείται τον χαμηλό πληθωρισμό, λες και αυτό σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές. Ας το εξηγήσουμε απλά. Ο πληθωρισμός δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνονται οι τιμές. Η ακρίβεια είναι το υψηλό επίπεδο των τιμών που πληρώνουμε καθημερινά. Αν ένα καλάθι τροφίμων κόστιζε 100 ευρώ το 2019 και σήμερα κοστίζει 136 ευρώ, ακόμη και αν ο πληθωρισμός μηδενιστεί αύριο, το καλάθι θα συνεχίσει να κοστίζει 136 ευρώ. Δεν θα επιστρέψει στα 100. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αποκρύπτει η κυβέρνηση. Οι τιμές έχουν ανέβει μόνιμα.»