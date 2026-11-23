Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τρίτη 17/11) του GNTM 7, οι διαγωνιζόμενοι πειραματίστηκαν με high fashion πόζες, ισορροπώντας πάνω σε ένα κανό στη μέση μιας λίμνης.

Κάποιοι κατάφεραν να εναρμονιστούν απόλυτα με το γαλήνιο τοπίο, με την Anastazja Krawczynska να ξεχωρίζει και να κερδίζει την καλύτερη λήψη. Κάποιοι άλλοι, ωστόσο, έχασαν την ισορροπία τους και βούτηξαν στα ρηχά.

Για τον Χρήστο Κουτούλα, αυτό το ονειρικό concept σηματοδότησε και το τέλος του ονείρου του να γίνει το επόμενο Greece’s Next Top Model, καθώς ήταν εκείνος που τελικά αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

GNTM 7: Οι 8 καλύτεροι μεταμορφώνονται σε «πρωταθλητές»

Απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, τα οκτώ καλύτερα μοντέλα του GNTM 7 μεταμορφώνονται σε «πρωταθλητές» διαφορετικών αθλημάτων και ποζάρουν πάνω σε ένα τραμπολίνο, έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 15 «κλικ» ο καθένας.

Ο συγχρονισμός των κινήσεων και η επικοινωνία με τον φωτογράφο είναι πιο σημαντικά από ποτέ, προκειμένου να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τον Freddie F. να βρίσκεται στο πλευρό τους, καθοδηγώντας τους σε κάθε λήψη.

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Με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Λάκη Γαβαλά να αναλαμβάνουν τον ρόλο των πιο ένθερμων υποστηρικτών τους, οι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στον «αγωνιστικό χώρο» και εντυπωσιάζουν τους κριτές με τις αθλητικές, αλλά και τις μοντελικές τους επιδόσεις. Έχοντας καταφέρει να ξεπεράσουν τη δεκάδα, οι σχέσεις μεταξύ των μοντέλων φαίνεται να είναι τεταμένες, ενώ η Καρολίνα Κλος δεν καταφέρνει να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση και λυγίζει υπό την πίεση της τελικής ευθείας.

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Την επόμενη ημέρα, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευκαιρία να αντλήσουν πολύτιμες συμβουλές από ανθρώπους με εμπειρία στον χώρο της μόδας, καθώς ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, επαγγελματίας μοντέλο και στενός συνεργάτης του Λάκη Γαβαλά, επισκέπτεται το σπίτι του GNTM 7, μοιράζοντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του, καθοδηγώντας τα μοντέλα. Λίγο αργότερα, η Κλειώ Χούπη αναλαμβάνει να τους ενημερώσει για τη σημασία που έχουν οι μικρές, καθημερινές διατροφικές συνήθειες.

Στο πλατό της αποχώρησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ο Άγγελος Μπράτης, η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους σε μια διαδικασία γεμάτη ανατροπές, αλλά και έντονη συγκίνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=1aQvdKH1sFs}

Ποιο μοντέλο ξαφνιάζει και εντυπωσιάζει τους κριτές με τη λήψη του και ποιο ολοκληρώνει απόψε την πορεία του στο GNTM 7;