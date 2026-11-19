Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί!

Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Όταν δύο άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά, όλα μπορούν να συμβούν! Μια ματιά, ένα χαμόγελο, μια αμήχανη στιγμή ή μια απρόσμενη εξομολόγηση αρκούν για να αλλάξουν την ατμόσφαιρα. Απόψε, στο εστιατόριο του First Dates, η αυτοπεποίθηση συναντά τη συστολή, το χιούμορ μπλέκεται με τον ρομαντισμό και έξι άνθρωποι αφήνονται στη μαγεία της πρώτης γνωριμίας!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Έλενα είναι πρωταθλήτρια στο bodybuilding, λατρεύει τη θάλασσα και είναι μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει και πώς να το διεκδικεί! Στο ερωτικό της βιογραφικό έχει έναν γάμο που διήρκεσε μόλις δύο ώρες, αποδεικνύοντας πως δεν έχει καμία διάθεση να συμβιβαστεί. Θα καταφέρει ο γοητευτικός Αντώνης να της κλέψει την καρδιά ή το ραντεβού τους θα αποδειχθεί εξίσου σύντομο με τον γάμο της;

Από τον Βόλο έρχεται ο Δημήτρης, αγρότης στο επάγγελμα, με ανεβασμένη διάθεση και μαύρα γυαλιά! Στο εστιατόριο του έρωτα θα συναντήσει την όμορφη αλλά ντροπαλή Καλλιόπη, η οποία, παρά τον πρόσφατο χωρισμό της, δηλώνει έτοιμη να ερωτευτεί ξανά! Και οι δύο αγαπούν τις μεγάλες σχέσεις, αλλά θα καταφέρουν να βρουν τον κοινό τους ρυθμό και να ανακαλύψουν αν υπάρχει ανάμεσά τους η απαραίτητη χημεία;

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Έναν χρόνο μετά την τελευταία της σχέση, η γοητευτική Σωτηρία αποφασίζει να αφήσει πίσω το άγχος και να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον έρωτα. Απέναντί της θα βρεθεί ο Γιάννης, ένας άντρας με ρομαντική ψυχή, που μάλιστα έχει και τα γενέθλιά του! Η γνωριμία τους ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θα εξελιχθεί, άραγε, το πρώτο τους ραντεβού στο πιο όμορφο δώρο γενεθλίων;

Τρεις διαφορετικές γνωριμίες, τρεις ιστορίες γεμάτες προσδοκίες. Στο First Dates άλλωστε ποτέ δεν ξέρεις πότε θα γεννηθεί ο έρωτας!