Η επική ατάκα του Γιάννη, η σημερινή δοκιμασία και τα πλεονεκτήματα του Ακύλλα.

Στο σημερινό επεισόδιο του GNTM 7, τα μοντέλα έρχονται αντιμέτωπα με μία δοκιμασία που μοιάζει να έχει βγει από κάποια άλλη εποχή, καθώς καλούνται να επαναφέρουν την ιδιαίτερη αισθητική της Βικτωριανής εποχής, μέσα από τις φωτογραφίες τους.

Ο χρόνος μέχρι τον τελικό, μετράει πλέον αντίστροφα, με τους 9 κορυφαίους διαγωνιζόμενους να δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη για να ξεχωρίσουν στο παιχνίδι.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι 9 καλύτεροι φορούν δημιουργίες εμπνευσμένες από τον βικτωριανό ρομαντισμό και καλούνται να ισορροπήσουν πάνω σε ένα κανό, στα νερά της λίμνης Ναϊάδα, στο πάρκο Τρίτση.

Το ζητούμενο είναι οι εντυπωσιακές high fashion πόζες και στόχος τους η τελική λήψη να θυμίζει πίνακα ζωγραφικής.

GNTM 7: Η ατάκα του Γιάννη που… σόκαρε τη Ζενβιέβ

Την ώρα που τα μοντέλα ετοιμάζονταν με σκοπό να μπουν στο σετ, η Ζενεβιέβ Μαζαρί, τους έδινε ορισμένες πληροφορίες για την αποψινή δοκιμασία, χωρίς ωστόσο, να αποκαλύπτει το ζητούμενο.

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Τότε, ήταν και η στιγμή που ρώτησε τα μοντέλα αν κάποιος μπορεί να υποθέσει ποιος θα είναι ο στόχος της φωτογράφισης, με τον Γιάννη να απαντάει ότι θα χρειαστεί να κάνει τον Λούβρο.

«Εσύ θέλεις να κάνεις το μουσείο, Γιάννη… Όπως θα έκανες και τον Λούβρο», του είπε χαρακτηριστικά η Ζενεβιέβ με το μοντέλο να εκφράζει την απορία του σχετικά με το πώς θα υποδυθεί ένα μουσείο.

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GNTM 7: Τα πλεονεκτήματα του Ακύλλα

Ο Ακύλλας, ως νικητής της προηγούμενης φωτογράφισης καλείται να εκμεταλλευτεί τρία ξεχωριστά πλεονεκτήματα, με τις αποφάσεις του να ταράζουν τους συμπαίκτες του.

Τα πλεονεκτήματα που είχε να διαχειριστεί σχετίζονταν με τον χρόνο και τη στάση του σώματος των μοντέλων, ενώ είχε την ευκαιρία να βοηθήσει έναν από τους υπόλοιπους παίκτες.

Αρχικά, χρειάστηκε να επιλέξει έναν διαγωνιζόμενο ο οποίος θα πόζαρε καθιστός μέσα στο κανό και όχι σε όρθια στάση, με αποτέλεσμα να έχει περιορισμένο εύρος κινήσεων. Αν και στην αρχή επέλεξε την Αναστάζια, στη συνέχεια άλλαξε την απόφασή του καταλήγοντας στον Χρήστο, αφού πρώτα άκουσε τις συμβουλές των φίλων του.

Σε δεύτερο χρόνο, μπορούσε να αφαιρέσει ένα λεπτό από κάποιον διαγωνιζόμενο, που αν ήθελε μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο ίδιος, αυξάνοντας τον δικό του χρόνο φωτογράφισης. Σε αυτό το σημείο επέλεξε τη Σοφία, με την ίδια να αντιδρά στην κάμερα, μη μπορώντας να κρύψει την έκπληξή της.

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Τέλος, μπορούσε να βοηθήσει έναν συμπαίκτη του, δίνοντάς του την ευκαιρία να κρατάει στα χέρια του ένα κοντάρι με το οποίο θα μπορούσε να ρυθμίζει τη φορά του κανό μέσα στη λίμνη. Ο Ακύλλας επέλεξε να βοηθήσει τη Σταυρούλα.

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