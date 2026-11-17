Ο Ολυμπιακός «λύγισε» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην παράταση.

Με ένα επικό σουτ του Σάσα Βεζένκοφ που έστειλε το ματς στην παράταση και το τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ στην εκπνοή, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στη Λεμεσό, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν στο -3 (82-79), στο 1.4 για τη λήξη ο Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ έκανε την τέλεια επαναφορά, η μπάλα έφτασε στον Σάσα Βεζένκοφ και εκείνος ευστόχησε από το κέντρο του γηπέδου, στέλνοντας στην παράταση το ματς που ολοκλήρωσε με 37 πόντους, έχοντας 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα και 7/8 βολές σε 32:29.

{https://x.com/EuroLeague/status/2122767100464992680}

Στην παράταση, με τη Μακάμπι να προηγείται 95-94, έπειτα από λάθος των Ισραηλινών ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία επίθεση. Η μπάλα κατέληξε στον Κάρι Τζόσεφ και εκείνος με τρίποντο στην εκπνοή έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, κλείνοντας το ματς με 14 πόντους και 5 ασίστ.

{https://x.com/EuroLeague/status/2122771806260248708}

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Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 9-3 (3-2 εντός και 6-1 εκτός έδρας). Πλέον έχει μπροστά του τρία σερί ματς στη SUNEL Arena, κόντρα στη Ρεάλ, τη Χάποελ και τη Βιλερμπάν.