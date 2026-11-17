Ο μποξέρ νοσηλευόταν σε τεχνητό κώμα έπειτα από επέμβαση.

Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο Λι Ριβς, ο Ιρλανδός μποξέρ που νοσηλευόταν τους τελευταίους τρεις μήνες έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του σε αγώνα στο Δουβλίνο.

Ο Λι Ριβς αντιμετώπιζε τον Γκάρι Κάλι για τίτλο της κατηγορίας ελαφρών ημιμεσαίων βαρών την 1η Αυγούστου, στον οποίο επικράτησε ο αντίπαλός του με νοκ άουτ στον 10ο γύρο.

Ο 31χρονος απομακρύνθηκε από το ρινγκ με φορείο μετά τον αγώνα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη αλλά σταθερή» κατάσταση, όπως είχε ανακοινωθεί τότε. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και έκτοτε νοσηλευόταν σε τεχνητό κώμα.

«Αντίο γιε μου, πάλεψες τόσο σκληρά μέχρι το τέλος. Σε αγαπάμε τόσο πολύ, αναπαύσου εν ειρήνη με τη μητέρα σου και τον αδελφό σου που περιμένουν στις πύλες του παραδείσου», έγραψε στο Instagram ο Τζόναθαν Ο’ Μπράιαν, φίλος και προπονητής του Ριβς.

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Ο τελευταίος αντίπαλος του 31χρονου, ο Γκάρι Κάλι, σε ανάρτηση επεσήμανε ότι γνωρίζονταν για χρόνια. «Πάντα εντυπωσιαζόμουν από τους αγώνες του», έγραψε μεταξύ άλλων. «Τι χαρακτήρας και τι κύριος. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο παρά αγάπη μεταξύ μας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το γράφω αυτό, αλλά αναπαύσου εν ειρήνη αδελφέ», συμπλήρωσε.

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Ο «El Champo»- το παρατσούκλι του Λι Ριβς- έγινε επαγγελματίας μποξέρ το 2018 και ήταν νικητής στους 16 από τους 18 αγώνες που έδωσε. Εκτός ρινγκ, είχε εμφανιστεί στο βρετανικό Survivor το 2023.

Πηγή: BBC