Ο Good Job Nicky παρουσίασε το νέο του δίσκου. Όσα ανέφερε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και η συμβουλή από τον Γιώργο Νταλάρα.

Ο Good Job Nicky παρουσίασε το νέο του δίσκο στα πλαίσια μιας λαμπερής βραδιάς, με αρκετούς καλεσμένους να δίνουν το παρών, προκειμένου να τιμήσουν τον καλλιτέχνη.

Ανάμεσα σε όσους βρέθηκαν στο πλευρό του, ήταν και ο Γιώργος Νταλάρας, ο οποίος θέλησε να δώσει τη δική του συμβουλή στο νεαρό καλλιτέχνη.

«Αυτό που κάνει είναι μοναδικό…», ανέφερε αρχικά ο τραγουδιστής και πρόσθεσε: «Αν βρεις το σθένος και το κουράγιο να πας να καθίσεις ένα δύο χρόνια στο Λονδίνο, να βρεις τους σωστούς ανθρώπους για να κάνεις αυτό που σου χρωστάει το όνειρό σου».

Όσα ανέφερε ο Good Job Nicky για το νέο του δίσκο

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στο νέο του δισκογραφικό βήμα:

«Ο δίσκος έχει να κάνει με την ανάγκη μου να εξαφανιστώ. Είχα καιρό να μείνω μόνος μου, είχα καιρό να μείνω με τις σκέψεις μου. Τις απέφευγα όντως… Πολλές κρίσεις πανικού… Όλα αυτά που τα έχω ξανά αναφέρει και με ακολουθούν μέχρι και τότε. Η δημιουργία αυτού του δίσκου ήταν η απόλυτη απελευθέρωση από όλα τα πράγματα που με βάραιναν. Τώρα, αυτό, μαρκάρει μία καινούργια αρχή για εμένα».

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Παράλληλα, ο Good Job Nicky, μίλησε για τους γονείς τους, σημειώνοντας ότι και οι δύο στηρίζουν το έργο του και τον βοηθούν όπου χρειάζεται.

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