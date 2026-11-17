Αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση συγκεκριμένων κατηγοριών κρυπτοστοιχείων, όπως τα stablecoins, θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, με νέες υποχρεώσεις για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε θέματα ελέγχου, κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης κινδύνων.

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου για την έκδοση συγκεκριμένων κατηγοριών κρυπτοστοιχείων στην Ελλάδα θεσπίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση κινδύνων, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της επιχειρησιακής λειτουργίας. Οι νέες απαιτήσεις αφορούν κυρίως τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που σχεδιάζουν να εκδώσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνδεδεμένα με την αξία άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως ορισμένες κατηγορίες stablecoins.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα κρυπτοστοιχεία

Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ, υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και εξειδικεύει τις υποχρεώσεις των εκδοτών μαρκών με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία, γνωστών ως ARTs. Πρόκειται για κρυπτοστοιχεία που επιδιώκουν να διατηρούν σταθερή αξία μέσω αναφοράς σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή συνδυασμούς αυτών.

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά αδιακρίτως όλα τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, αλλά συγκεκριμένους εκδότες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στην εποπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να διαθέτουν οργανωμένα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, να αξιολογούν τους λειτουργικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν ότι μπορούν να συνεχίζουν κρίσιμες δραστηριότητες ακόμη και σε συνθήκες σοβαρών τεχνικών προβλημάτων.

Ειδική σημασία αποκτούν οι υποχρεώσεις αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων, τεχνικών αστοχιών και διακοπών λειτουργίας. Για παράδειγμα, εάν ένα ίδρυμα εκδίδει ψηφιακό νόμισμα συνδεδεμένο με καλάθι νομισμάτων και δεχθεί κυβερνοεπίθεση που θέτει εκτός λειτουργίας την πλατφόρμα του, θα πρέπει να διαθέτει σχέδιο αντιμετώπισης του περιστατικού και αποκατάστασης των κρίσιμων υπηρεσιών.

Αντίστοιχα, εάν παρουσιαστεί σοβαρή βλάβη σε υπολογιστικά συστήματα ή σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ο εκδότης οφείλει να έχει προβλέψει εναλλακτικές διαδικασίες, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις. Τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας πρέπει να δοκιμάζονται τακτικά, ενώ οι αδυναμίες που εντοπίζονται στις ασκήσεις προσομοίωσης θα καταγράφονται και θα οδηγούν σε διορθωτικές παρεμβάσεις.

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Αυστηρότεροι έλεγχοι και στους εξωτερικούς συνεργάτες

Αυξημένες απαιτήσεις προβλέπονται και για τις συνεργασίες με εξωτερικούς παρόχους. Εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία αναθέσει σε τρίτο οργανισμό τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων που υποστηρίζουν την αξία των ψηφιακών μαρκών της, θα πρέπει προηγουμένως να εξετάσει την οικονομική κατάσταση, την αξιοπιστία και τις τεχνικές δυνατότητές του.

Ακόμη, οφείλει να διαθέτει σχέδιο αντικατάστασης του συνεργάτη σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας ή αδυναμίας παροχής υπηρεσιών. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμόρφωση των συνεργατών που διανέμουν κρυπτοστοιχεία με τις απαιτήσεις καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο δίνει, τέλος, βαρύτητα στην ευθύνη των διοικητικών συμβουλίων, τα οποία καλούνται να εγκρίνουν πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Οι απαιτήσεις δε, προσαρμόζονται στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα κάθε επιχείρησης, ενώ αυξημένη προσοχή προβλέπεται για εκδότες σημαντικών κρυπτοστοιχείων.