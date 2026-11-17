Συγκεντρώσεις και πορεία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Στις 15:00 το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία, πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης, τιμώντας τους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Από την πλατεία Κλαυθμώνος στην Αμερικανική πρεσβεία

Σύμφωνα με τα καλέσματα των διοργανωτών, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις 15:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, καθώς και στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Παράλληλα, φοιτητικοί σύλλογοι έχουν απευθύνει κάλεσμα για προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 16:30.

Η πορεία θα κινηθεί από το κέντρο της Αθήνας προς την αμερικανική πρεσβεία, μέσω βασικών οδικών αρτηριών της πρωτεύουσας, με τη συμμετοχή διαδηλωτών και εκπροσώπων φορέων.

Οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων θα κλείσουν στις 13:00, μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και των καταθέσεων στεφάνων.