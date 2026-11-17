Από τις σφοδρές επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου μέχρι τη σημερινή επιστροφή της, η πολιτική διαδρομή της Νίνας Κασιμάτη είναι γεμάτη αντιφάσεις. Οι παλαιότερες δηλώσεις της και τα ερωτήματα που γεννά η νέα της επιλογή.

«Νόστιμον ήμαρ, Πρόεδρε». Αυτές ήταν οι πρώτες λέξεις της Νίνας Κασιμάτη μετά το καλωσόρισμα του Νίκου Ανδρουλάκη, χθες Δευτέρα (16/11), για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ μετά από 16 χρόνια. Μόνο που η διαδρομή από την αποχώρηση, το 2010, μέχρι την επιστροφή της δεν ήταν ακριβώς στρωμένη με ροδοπέταλα. Αντιθέτως, περιλαμβάνει ιδιαίτερα σκληρές επιθέσεις εναντίον του κόμματος, των στελεχών του και προσωπικά του Γιώργου Παπανδρέου.

Η βουλευτής Β΄ Πειραιά, η οποία εντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντησή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δήλωσε συγκινημένη που επιστρέφει στις πολιτικές της ρίζες, τις αρχές και τις αξίες των οποίων, όπως είπε, τιμά.

Βέβαια, το ίδιο κόμμα είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν «μεταλλαγμένο μόρφωμα», «ψευδώνυμο ΠΑΣΟΚ», ενώ του είχε καταλογίσει ευθύνες για τη χρεοκοπία της χώρας και την εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας.

Προφανώς, οι πολιτικές απόψεις μπορούν να αλλάζουν, όπως μπορούν να αλλάζουν και οι συνθήκες. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη είναι ότι οι παλαιότερες τοποθετήσεις της δεν περιορίζονταν σε διαφωνίες για επιμέρους πολιτικές επιλογές. Αμφισβητούσαν ευθέως την ίδια την πολιτική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ.

Το «μεταλλαγμένο μόρφωμα» και το «ψευδώνυμο ΠΑΣΟΚ»

Τον Οκτώβριο του 2011, η Νίνα Κασιμάτη δεν άφηνε πολλά περιθώρια παρερμηνειών για το πώς αντιμετώπιζε το κόμμα από το οποίο είχε αποχωρήσει.

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Μιλώντας στην «Ελευθεροτυπία», είχε υποστηρίξει ότι η μόνη επιλογή για όσους εξακολουθούσαν να αντιστέκονται στο εσωτερικό του κόμματος ήταν η αποχώρηση, αποκαλώντας το ΠΑΣΟΚ ως «μεταλλαγμένο μόρφωμα».

Την ίδια περίοδο υποστήριζε ότι το κόμμα είχε απομακρυνθεί από τις ιστορικές του αρχές και είχε περάσει υπό την επιρροή οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, φτάνοντας να μιλά για την ανάγκη συγκρότησης νέου σοσιαλιστικού κόμματος.

Η επίθεση στον Γιώργο Παπανδρέου και η χυδαία ανάρτηση για τη Βοστώνη

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν οι δημόσιες τοποθετήσεις της για τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο παλαιότερα είχε στηρίξει πολιτικά.

Τον Απρίλιο του 2013, μετά τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, είχε προκαλέσει αντιδράσεις με ανάρτησή της στο Twitter, στην οποία αναφερόταν σε κάποιον «δικό μας fit freak» και κατέληγε με τη φράση «μόνο οι καλοί πεθαίνουν».

Η ανάρτηση ερμηνεύτηκε ως αιχμή για τον Γιώργο Παπανδρέου, λόγω της γνωστής ενασχόλησής του με τον αθλητισμό. Η ίδια, πάντως, αρνήθηκε αργότερα ότι αναφερόταν προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό.

Ανεξάρτητα από το ποιον εννοούσε, η σύνδεση μιας πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης με ένα τέτοιο σχόλιο είχε προκαλέσει δικαιολογημένα έντονη συζήτηση.

Οι «μανδαρίνοι» και η σύγκρουση με τον Λοβέρδο

Τον Μάιο του 2015, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη συγκρούστηκε με τον Ανδρέα Λοβέρδο κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για τα Μνημόνια.

Απαντώντας στον πρώην υπουργό, ο οποίος την είχε αποκαλέσει «γενίτσαρο», επέμεινε στην κριτική της για τη μεταβολή της πολιτικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «μανδαρίνοι» για στελέχη του.

Σε μεταγενέστερη γραπτή δήλωσή της κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι είχε μετατραπεί σε μηχανισμό αναπαραγωγής της εξουσίας των στελεχών του, είχε αποκοπεί από την κοινωνική του βάση και είχε στραφεί εναντίον της.

Το 2019 εξακολουθούσε να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για τη χρεοκοπία

Όποιος θεωρεί ότι οι παραπάνω τοποθετήσεις ήταν απλώς προϊόν της έντασης των πρώτων μνημονιακών χρόνων, μπορεί να ανατρέξει στο 2019.

Σε άρθρο της στο «Βήμα», ενόψει των εθνικών εκλογών, η Νίνα Κασιμάτη υποστήριζε ότι το «μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ» και η Δεξιά είχαν οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία, παρουσιάζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ως την πολιτική δύναμη που ανέλαβε να διαχειριστεί τις συνέπειες αυτής της κατάστασης.

Δεν επρόκειτο, συνεπώς, για μια παροδική αντίδραση του 2010 ή του 2011. Ακόμη και εννέα χρόνια μετά την αποχώρησή της, η Κασιμάτη εξακολουθούσε να αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ κεντρική ευθύνη για την οικονομική κρίση.

Από το «χρεοκοπημένο χθες» στις «ρίζες» του ΠΑΣΟΚ

Χθες η Νίνα Κασιμάτη δήλωσε ότι επιστρέφει στο κόμμα της και τιμά τις αρχές και τις αξίες του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, την καλωσόρισε στον κοινό αγώνα για πολιτική αλλαγή.

Η επιστροφή της, ασφαλώς, δεν διαγράφει τις παλαιότερες διαφωνίες της, ούτε αποκλείει το ενδεχόμενο να έχει αναθεωρήσει τις απόψεις της.

Αφήνει, όμως, ένα ουσιαστικό πολιτικό ερώτημα: Τι ακριβώς άλλαξε από τότε που θεωρούσε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε αυτοκαταργηθεί μέχρι σήμερα που επιστρέφει στις ρίζες της; Και, κυρίως, ποιες από τις τόσο κατηγορηματικές παλαιότερες κρίσεις της εξακολουθεί να υποστηρίζει;