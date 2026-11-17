Οι παπανδρεϊκοί καταπίνουν την επιστροφή της υβρίστριας του πρώην πρωθυπουργού.

Η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ συνιστά ήττα των παπανδρεϊκών. Η βουλευτής της Β΄ Πειραιά δεν επιστρέφει απλώς στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική της διαδρομή. Επιστρέφει και στο χώρο με τον οποίο είχε συγκρουστεί σφοδρά, με επίκεντρο τον Γιώργο Παπανδρέου και τους στενούς συνεργάτες του.

Η σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό είχε αρχίσει εντελώς διαφορετικά. Η Κασιμάτη υπήρξε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είχε στηρίξει τον Παπανδρέου στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2007 και είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θετικά λόγια για την πολιτική του προσωπικότητα. Η ρήξη ήρθε με την οικονομική κρίση και το πρώτο Μνημόνιο, όταν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ.

Το επεισόδιο, όμως, που δεν ξεχάστηκε ποτέ από τους παπανδρεϊκούς σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2013. Μετά τη βομβιστική επίθεση στον Μαραθώνιο της Βοστώνης, στον οποίο συμμετείχε ο Γιώργος Παπανδρέου, η Κασιμάτη έκανε μια ανάρτηση που ερμηνεύτηκε ως υπαινιγμός ότι θα ήθελε να δει τον πρώην πρωθυπουργό μεταξύ των θυμάτων. Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Τον Δεκέμβριο του 2021, μετά τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, η Κασιμάτη εξαπέλυσε νέα επίθεση, αυτή τη φορά για πρώην συνεργάτες του Παπανδρέου που είχαν ενταχθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται για τις πολιτικές κινήσεις του. Τους χαρακτήρισε «μοιρολογίστρες της ιστορικά μοιραίας περιόδου 2009-2011».

Γι' αυτό και όταν, τον Ιανουάριο του 2026, άρχισαν να πυκνώνουν τα σενάρια επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ, εκδηλώθηκαν αντιδράσεις. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου, έθεσε δημοσίως ζήτημα συγγνώμης.

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Τελικά, η Κασιμάτη επέστρεψε και ο Παπανδρέου αρκείται στη συμφωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι ξανά υποψήφιος στην Αχαΐα. Τόσο μικρό αντάλλαγμα για την ανοχή του...

Α.