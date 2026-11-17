Οι συμβουλές των ειδικών για την προστασία της καρδιακής υγείας και την καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Η υγεία της καρδιάς, αλλά και η σωστή ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης συνδέονται άμεσα με την ισορροπημένη διατροφή και τη συστηματική σωματική άσκηση. Ωστόσο, η υψηλή αρτηριακή πίεση συχνά μπορεί να αυξάνεται αθόρυβα, καθώς μπορεί να μεταβάλλεται χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με κάποια συμπτώματα.

Όπως επισημαίνεται και στο eatingwell.com, η καθημερινή διατροφή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των υγειών επιπέδων αρτηριακής πίεσης, με τους καρδιολόγους να ξεχωρίζουν τέσσερα τρόφιμα, ιδιαίτερα ωφέλιμα και θρεπτικά για την υγεία, που μπορούν εύκολα να ενταχθούν στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, αυτές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να έχει δοθεί από τους ειδικούς.

4 τρόφιμα που ενισχύουν την υγεία της καρδιάς και την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

1. Πράσινα φυλλώδη λαχανικά

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως για παράδειγμα το σπανάκι και οι λαχανίδες, αποτελούν εξαιρετικές πηγές καλίου, το οποίο φαίνεται πως βοηθάει τον οργανισμό να αποβάλει τις περιττές ποσότητες νατρίου από το σώμα.

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Παράλληλα, περιέχουν νιτρικά άλατα, τα οποία μετατρέπονται στον οργανισμό σε μονοξείδιο του αζώτου, υποστηρίζοντας έτσι την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

«Η αύξηση της πρόσληψης καλίου μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να αποβάλει την περίσσεια νατρίου και να χαλαρώσει τα αιμοφόρα αγγεία. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά αποτελούν μία από τις καλύτερες φυσικές πηγές καλίου, ενώ παράλληλα προσφέρουν πολλές ακόμη βιταμίνες και μέταλλα. Επιπλέον, έχουν πολύ λίγες θερμίδες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στη μαγειρική, αποτελώντας εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη καλίου», αναφέρει ο Δρ. Jonathan Salik.

2. Όσπρια

«Τα όσπρια είναι εξαιρετική επιλογή, επειδή προκαλούν κορεσμό και ταυτόχρονα αποτελούν σημαντική πηγή καλίου, καθώς και άλλων βιταμινών και μετάλλων», επισημαίνει ο ειδικός.

Πιο συγκεκριμένα, τα φασόλια και οι φακές αποτελούν σημαντικές πηγές καλίου, φυτικών ινών και φυτικής πρωτεΐνης, συστατικά που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την υγεία του οργανισμού.

Παράλληλα, συμβάλλουν στον κορεσμό και στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, ωστόσο, είναι προτιμότερο να καταναλώνονται χωρίς την προσθήκη αλατιού.

3. Αλεσμένος λιναρόσπορος

Σύμφωνα με το eatingwell.com, ο αλεσμένος λιναρόσπορος ξεχωρίζει για την υψηλή διατροφική του αξία. Περιέχει φυτικές ίνες, άλφα – λινολενικό όξύ, δηλαδή φυτικό Ω3 λιπαρό και φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση.

Η κατανάλωσή του, σύμφωνα με έρευνες, έχει συνδεθεί με τη σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Η αλεσμένη του μορφή, ενισχύει την καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών του συστατικών από τον οργανισμό.

4. Σμέουρα

Ο καρδιολόγος Bradley Serwer, επισημαίνει ότι η κατανάλωση φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την υγεία του οργανισμού.

Τα συστατικά τους ενδέχεται να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα την ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Μάλιστα, ένα φλιτζάνι σμέουρα, περιέχει περίπου 8 γραμμάρια φυτικών ινών και μόλις 65 θερμίδες.