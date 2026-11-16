Στελέχη της Silicon Valley στηρίζουν τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με γυναίκα που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ της Κίνας, ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ζητά από τη Nvidia να προχωρήσει σε «ριζική αναδιοργάνωση».

Ο Έλον Μασκ και πλήθος άλλων στελεχών της τεχνολογικής βιομηχανίας είναι μεταξύ των 165.000 υπογραφόντων ανοικτής επιστολής, με την οποία ζητείται η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του επικεφαλής της Nvidia, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ, η χρηματιστηριακή αξία της οποίας ανέρχεται σε πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η επιστολή καλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να «επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του, έως ότου ολοκληρωθεί ανεξάρτητη έρευνα για την εξακρίβωση των γεγονότων».

Η παραίτηση του Χουάνγκ την Πέμπτη τερμάτισε την 33χρονη θητεία του στην ηγεσία του κολοσσού της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο είχε συνιδρύσει. Προηγήθηκαν αποκαλύψεις ότι είχε συνάψει τουλάχιστον δύο εξωσυζυγικές σχέσεις: μία με γυναίκα που κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και μία δεύτερη με υφισταμένη του.

Αμερικανοί νομοθέτες και από τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν ζητήσει να εμφανιστούν ενώπιον του Κογκρέσου ο Χουάνγκ και η Nvidia, προκειμένου να εξηγήσουν εάν τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ορισμένοι μάλιστα από το κόμμα τού Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζουν ότι πρέπει να δώσει εξηγήσεις και η κυβέρνηση σχετικά με όσα γνώριζε για τη σχέση του Χουάνγκ με την ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Χουάνγκ έχει συζητήσει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην εταιρεία με άτομα του στενού του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με στενό συνεργάτη του, ομάδα στελεχών της Silicon Valley οργανώνει συντονισμένη εκστρατεία πιέσεων για την επιστροφή του Χουάνγκ στη Nvidia, επιδιώκοντας παράλληλα να εξασφαλίσει τη στήριξη του Λευκού Οίκου.

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«Όλοι όσοι έχουν σημασία στον χώρο της τεχνολογίας, εκτός από τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, αγαπούν τον Τζένσεν», ανέφερε το ίδιο πρόσωπο, προσθέτοντας ότι ο Χουάνγκ στηρίζει αυτές τις προσπάθειες.

Την Παρασκευή, δύο μεγάλοι μέτοχοι, οι επενδυτές Μπραντ Γκέρστνερ και Γκάβιν Μπέικερ, κάλεσαν το διοικητικό συμβούλιο να διατηρήσει «όλες τις επιλογές» ανοιχτές.

Ριζική αναδιοργάνωση ζητά ο Μπέσεντ

Στην Ουάσινγκτον, ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, υποστήριξε την Κυριακή ότι η Nvidia θα πρέπει να αναζητήσει τον επόμενο διευθύνοντα σύμβουλό της «εκτός» της εταιρείας.

«Χρειάζονται ριζική αναδιοργάνωση», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.

Ο Μπέσεντ κάλεσε επίσης τη Nvidia να διευκρινίσει εάν επέτρεψε εν γνώσει της την παράδοση των πιο προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αυτό είναι σημαντικότερο από την εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ με την γυναίκα που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Πεκίνου.

Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση στην Κίνα των πλέον προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να διατηρήσουν το προβάδισμα έναντι του Πεκίνου στον αγώνα για την κυριαρχία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα τέλη του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την πώληση μικροτσίπ H200 της Nvidia στην Κίνα, διατηρώντας ωστόσο την απαγόρευση εξαγωγής των ισχυρότερων επεξεργαστών της εταιρείας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των πλέον προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών ζήτησε από την εταιρεία να δώσει σαφείς απαντήσεις τόσο για τις πωλήσεις μικροτσίπ στην Κίνα όσο και για τα ευρήματα της εσωτερικής έρευνας σχετικά με τη συμπεριφορά του Τζένσεν Χουάνγκ. Όπως ανέφερε, αναμένει απαντήσεις μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Πέρα από τον Έλον Μασκ, την ανοικτή επιστολή υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ υπέγραψαν και άλλες ισχυρές προσωπικότητες της τεχνολογικής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών είναι ο Τιμ Σουίνι, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Epic Games, καθώς και ο Γκάρι Ταν, πρόεδρος του Y Combinator, ενός από τους σημαντικότερους επιταχυντές νεοφυών επιχειρήσεων παγκοσμίως, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο.

Στην ίδια πρωτοβουλία συμμετείχε και ο συνιδρυτής της Uber, Τράβις Κάλανικ, ο οποίος υποστήριξε ότι, «το να σφάλλεις είναι ανθρώπινο» και πως οι πράξεις του Χουάνγκ δεν δικαιολογούν την απομάκρυνσή του από την εταιρεία που δημιούργησε.

Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότεροι από 7.500 υπογράφοντες δήλωσαν εργαζόμενοι της Nvidia, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 18% του συνολικού προσωπικού της.

Η μαζική αυτή υποστήριξη αποτυπώνει την ιδιαίτερη επιρροή που έχει αποκτήσει ο Χουάνγκ στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου θεωρείται μία από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες. Υπό την ηγεσία του, η Nvidia εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους επενδυτές της Silicon Valley, χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και νεοφυών επιχειρήσεων. Η καθοριστική της θέση στο οικοσύστημα της ΤΝ τής χάρισε, μάλιστα, το προσωνύμιο «κεντρική τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η Nvidia έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων για τη συμβολή της στην τροφοδότηση μιας ενδεχόμενης επενδυτικής φούσκας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χουάνγκ έχει ταχθεί επανειλημμένα κατά των περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, γεγονός που τον έχει φέρει σε αντιπαράθεση με την Anthropic, την εταιρεία πίσω από το Claude, και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ντάριο Αμοντέι.

Τέλος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τζένσεν Χουάνγκ και άλλα στελέχη της Nvidia έχουν συμφωνήσει να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου, χωρίς να έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία της ακρόασης.

Με πληροφορίες από Guardian