Η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες για κατασκοπεία.

Νέες πολιτικές διαστάσεις αποκτά το σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Nvidia και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση για τη στάση του απέναντι στον πρώην επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, Τζένσεν Χουάνγκ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η στενή σχέση που είχε αναπτύξει ο Λάτνικ με τον Χουάνγκ, αλλά και τα ερωτήματα για τους χειρισμούς του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου σχετικά με τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και τις πιθανές διασυνδέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων με την Κίνα.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN, ο Λάτνικ είχε αναλάβει από την αρχή της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ έναν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στην επικοινωνία της Nvidia με τον Λευκό Οίκο.

Η στενή σχέση Λάτνικ – Χουάνγκ

Όπως περιγράφει το CNN, μία από τις πρώτες κινήσεις του Χάουαρντ Λάτνικ, όταν προετοιμαζόταν να αναλάβει το υπουργείο Εμπορίου, ήταν να επικοινωνήσει με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Το μήνυμα που του μετέφερε ήταν ότι θα μπορούσε να απευθύνεται στον ίδιο όποτε χρειαζόταν πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο. Η συγκεκριμένη σχέση αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Λάτνικ καλείται να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την εποπτεία των εξαγωγών τεχνολογίας υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Η υπόθεση της Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες για κατασκοπεία

Η κρίση ξέσπασε μετά τις αποκαλύψεις για την προσωπική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είχε διασυνδέσεις που προκάλεσαν το ενδιαφέρον των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η Άλις Χουάνγκ συνδέεται με την εταιρεία Megaspeed, η οποία είχε πραγματοποιήσει αγορές μικροτσίπ της Nvidia αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Ωστόσο, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του CNN, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα ότι η επιχειρηματίας ενεργούσε ως κατάσκοπος της Κίνας. Η υπόθεση είχε σοβαρές συνέπειες για τον τεχνολογικό κολοσσό, καθώς ο Τζένσεν Χουάνγκ αποχώρησε από την ηγεσία της Nvidia, ενώ η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρές αναταράξεις.

Στο μικροσκόπιο οι εξαγωγές μικροτσίπ προς την Κίνα

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα αφορά την καθυστέρηση επιβολής περιορισμών στη Megaspeed, παρά τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για ενδεχόμενη διοχέτευση προηγμένων αμερικανικών μικροτσίπ στην Κίνα. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έχει επισημάνει ότι η αρμοδιότητα για τις σχετικές αποφάσεις ανήκει στο υπουργείο Εμπορίου, μεταφέροντας ουσιαστικά την ευθύνη των χειρισμών στην πλευρά του Λάτνικ. Η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, με το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του υπουργού Εμπορίου να έχει τεθεί, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, σε συζητήσεις κυβερνητικών στελεχών.

Πολιτικές πιέσεις και ερωτήματα για τον Λευκό Οίκο

Η υπόθεση δεν περιορίζεται πλέον στη Nvidia. Αγγίζει την αμερικανική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, τον ανταγωνισμό με την Κίνα και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Κογκρέσου, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους χειρισμούς του υπουργείου του. Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι προσωπικές σχέσεις και η πολιτική επιρροή επηρέασαν την εφαρμογή των περιορισμών στις εξαγωγές αμερικανικής τεχνολογίας.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Λάτνικ ενήργησε παράνομα ή ότι οι υποψίες κατασκοπείας σε βάρος της Άλις Χουάνγκ έχουν επιβεβαιωθεί.