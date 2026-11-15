Στην πρόσφατη παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου στη «ψύχραιμη» ανασκόπηση της εβδομάδας.

Στην απαρίθμηση των φερόμενων σκανδάλων που αφορούν στελέχη της κυβέρνησης προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου κάνοντας ειδική μνεία στον Λάζαρο Τσαβδαρίδη το μεσημέρι της Κυριακής (15/11).

Η ίδια τονίζει με σκωπτικό τρόπο ότι η παραίτηση του πρακτικά δε σημαίνει ότι η ΝΔ ανέλαβε την πολιτική ευθύνη λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν ήταν σύντροφός σου και σε πρόδιδε τόσες φορές, θα τον άφηνες. Αν ήταν συνέταιρος σου και σε έκλεβε, θα τον ξεφορτωνόσουν. Τώρα που είναι η κυβέρνησή σου, τι θα κάνεις;».

Αναλυτικά η ανάρτηση της:

«Άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας αυτής (και όχι μόνο)...Κατά την οποία μας προσέφερε άλλη μία λαμπρή στιγμή της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τσαβδαρίδης.

Όμως η παραίτησή του δεν μπορείτε να πείτε, μας δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία έχουν αναλάβει την πολιτική ευθύνη.

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Αν ήταν σύντροφός σου και σε πρόδιδε τόσες φορές, θα τον άφηνες.Αν ήταν συνέταιρός σου και σε έκλεβε, θα τον ξεφορτωνόσουν.Τώρα που είναι η κυβέρνησή σου, τι θα κάνεις;»