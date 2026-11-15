Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές και οι ...ψηφοφόροι- Γιατί ο Κιλιντσάρογλου λέει την αλήθεια

Στις 11 Νοεμβρίου ο «Πληροφοριοδότης» σας ενημέρωνε πως: «Ολική επαναφορά Μπουρχάν Μπαράν: Ο σεβασμός στη Λωζάνη, η μουσουλμανική μειονότητα και το προοδευτικό στίγμα» (ΕΔΩ). Κατέληγε δε ο «Πληροφοριοδότης: "Ο ανεξάρτητος βουλευτής ο οποίος εξελέγη με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε και ένα στίγμα για το πολιτικό του μέλλον, δίνοντας έμφαση στην ισοπολιτεία, την δημόσια υγεία και τις κοινωνικές ανισότητες που προσφέρεται για πολιτικές αναγνώσεις. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση του προερχόμενου από το ΠΑΣΟΚ βουλευτή, ιδίως σε μια περίοδο αναζήτησης ευρύτερων συγκλίσεων στον προοδευτικό χώρο"».

Αμ΄ έπος, αμ΄ έργον.

Ο Μπουρχάν Μπαράν εμφανίστηκε σε κομματική εκδήλωση της ΕΛΑΣ στην Ξάνθη.

Πρώτο βήμα για την ένταξή του στην ΕΛΑΣ και στα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα.

Ετοιμάζονται και άλλες κινήσεις

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως η ΕΛΑΣ ετοιμάζει και άλλες κινήσεις.

«Δυο με τρεις σημαντικές προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ το επόμενο διάστημα» σας ενημέρωναν τα «Παιχνίδια Εξουσίας» στις 6 Νοεμβρίου (ΕΔΩ)

Η μια προσχώρηση, του Μπουρχάν Μπαράν, φαίνεται να επιβεβαιώνει την στήλη

Τα επόμενα προσεχώς.

Γιατί ο Κιλιτσντάρογλου λέει την αλήθεια

Παρότι τα ελληνικά μέσα δεν τον παίρνουν στα σοβαρά...

Ανεξαρτήτως του πώς τον αντιμετωπίζουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λέει αλήθειες.

Λέει πχ για την Τουρκία: «Αύριο όμως μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Μπορεί να ξεσπάσει ένας πόλεμος, μπορεί να υπάρξουν εντελώς διαφορετικές εξελίξεις. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι η Ελλάδα. Δηλαδή για τον εξοπλισμό των νησιών. Υπό κανονικές συνθήκες δεν φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά αν ήταν ο Ετζεβίτ, θα υπήρχε μια τέτοια πιθανότητα. Θα υπήρχε. Διότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις διεθνείς συνθήκες».

Γι΄ αυτό και οι σοβαροί αναλυτές επιμένουν πως το πρόβλημα δεν είναι το καλώδιο, αλλά η περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των νησιών. Πχ όταν έρθει ο «Θόλος»....

Ευκλείδης υπέρ της συνεργασίας με Βαρουφάκη

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές του θέσεις του, είναι ένας πολιτικός με θέσεις και αρχές.

Μπορεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες, να μην είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, παίζει όμως πρωταγωνιστικό ρόλο στα εσωκομματικά δρώμενα της Νέας Αριστεράς.

Οι πληροφορίες λοιπόν επιμένουν πως ο πρώην «τσάρος» της οικονομίας τάσσεται υπέρ της συνεργασίας της ΝέΑΡ με το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Και ας μην θέλει ο Βαρουφάκης τον Ευκλείδη που τον αντικατέστησε στο υπουργείο Οικονομικών για να εφαρμόσει τα μνημόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Συγκλονιστικά στοιχεία από τον Δούκα

Τα στοιχεία που μας έδωσε ο δήμαρχος Αθηναίων είναι πράγματι συγκλονιστικά:

-Μόνο στο δήμο της Αθήνας υπάρχουν 6.800 φάκελοι επικίνδυνων κτιρίων.

-Κάθε χρόνο προστίθενται εκατό περίπου νέοι φάκελοι.

-Από τους εκατό αυτούς ιδιοκτήτες μόνο έξι ως επτά κάνουν κινήσεις άρσεις επικινδυνότητας.

-Τα μη ηλεκτροδοτούμενα κτίρια στο δήμο είναι μη ηλεκτροδοτούμενα.

"Αντί η κυβέρνηση να προσπαθεί να βάλει και άλλο τσιμέντο στα βόρεια προάστεια, ας δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα κτίρια" δηλώνει (δικαίως) ο Χάρης Δούκας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει τους βουλευτές πίσω ενώ οι ψηφοφόροι τον εγκαταλείπουν

Επιμένει και επιμένει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσουν την έδρα οι βουλευτές που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Αν νοιαζόταν για τους ψηφοφόρους όσο και για τις βουλευτικές έδρες τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα για την Κουμουνδούρου!