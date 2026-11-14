Μόνο στη δίκη Σκρέκα έδωσε το Δημόσιο το «παρών»- Νέο σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ!

Αποτελεί ντροπή για την κυβέρνηση αλλά και για τους κατηγορούμενους!

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απηύθυνε κατηγορίες σε κυβερνητικά στελέχη και «γαλάζιους» βουλευτές με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο οι δίκες των πολιτικών θα πρέπει να διεξάγονται κατ΄ εξαίρεση σε σύντομο χρονικό διάστημα και να μην χρονίζουν καθώς αυτό είναι σε βάρος του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η απόφαση παρουσιάστηκε ως μεγάλη εξυγιαντική πράξη από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και με διθυράμβους από τα φιλοκυβερνητικά μέσα και τα γνωστά πλέον «παπαγαλάκια» της κυβέρνησης.

Τι έγινε όμως με τα κυβερνητικά στελέχη που παραπέμφθηκαν σε δίκη με αυτό το νόμο εν ισχύ;

-Για τις 3 Οκτωβρίου ήταν προγραμματισμένη η δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Κατερίνας Παπακώστα, βουλευτού Τρικάλων της ΝΔ. Ζήτησε και έλαβε αναβολή!

-Για την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ήταν προγραμματισμένη η δίκη του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Μαγνησίας Χρήστου Μπουκώρου. Ζήτησε και έλαβε αναβολή!

-Για τις 30 Οκτωβρίου ήταν προγραμματισμένη η δίκη του πρώην υφυπουργού και βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη. Ζήτησε και έλαβε αναβολή!

-Μόνο ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας Κώστας Σκρέκας δεν ζήτησε αναβολή στη δίκη που ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου!

Η κυβέρνηση εκτίθεται για μια ακόμα φορά, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το Μαξίμου δεν ζήτησε από τα «γαλάζια» στελέχη να συμβάλουν ώστε να διεξαχθούν κανονικά οι δίκες τους. Αρκούν οι εντυπώσεις που είχαν δημιουργηθεί με τις ...γρήγορες δίκες.

ΥΓ1: Μπορούν να λάβουν και νέες αναβολές τα «γαλάζια» στελέχη; Και μέχρι πότε;

ΥΓ2: Το δημόσιο έδωσε το «παρών» μόνο στη δίκη του Κώστα Σκρέκα. Στις υπόλοιπες δίκες δεν παραβρέθηκε. Μήπως πρέπει να εξηγηθεί ο λόγος;

ΥΓ3: Η αντιπολίτευση θα ασχοληθεί με το θέμα των αναβολών της δίκης των «γαλάζιων» στελεχών, αναβολές που ευτελίζουν περαιτέρω το πολιτικό σύστημα;