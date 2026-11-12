Ο Κώστας Σκρέκας κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Έντονα αντέδρασε η υπεράσπιση ενώ η Ευρωπαία εισαγγελέας ζήτησε να μη γίνει δεκτή από το δικαστήριο.

Ο βουλευτής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας ο οποίος οδηγήθηκε σε παραίτηση από τη θέση του γραμματέα του κόμματος, μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας σε βάρος του στη Βουλή για την άρση της ασυλίας του, κάθισε στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί του έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν άλλοι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς που ζήτησε την αναβολή της δίκης, αίτημα ωστόσο που δεν έγινε δεκτό.

Τελικά η δίκη ξεκίνησε αλλά διακόπηκε για τις 23 Νοεμβρίου, μέσα σε κλίμα έντασης. Αιτία ήταν η δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας στην οποία προχώρησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου.

Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που στις εκκρεμείς επ’ ακροατηρίω υποθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ελληνικό Δημόσιο στρέφεται σε βάρος πολιτικών προσώπων και δη βουλευτών, ζητώντας ουσιαστικά την τιμωρία τους για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Πρόκειται προφανώς για μια αλλαγή στάσης του ελληνικού δημοσίου, ενόψει και των υπολοίπων υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένεται να εκδικαστούν το προσεχές διάστημα με κατηγορουμένους τους άλλους τρεις βουλευτές της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκώρο και Μάξιμο Σενετάκη.

Το γεγονός αυτό αιφνιδίασε , όπως φάνηκε και την υπεράσπιση, καθώς ουδέποτε είχε ασκήσει το δικαίωμά του αυτό το ελληνικό δημόσιο, ούτε σε προγενέστερο δικονομικό στάδιο ,ούτε σε άλλη εκκρεμή ποινική δίκη .Μάλιστα, όπως είπε ο νομικός εκπρόσωπος ενημερώθηκε για την δίκη αυτή μόλις πριν τέσσερις μέρες.

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Η υπεράσπιση αντέδρασε έντονα, με τον Θέμη Σοφό να ζητά την αποβολή από την υποστήριξη κατηγορίας επισημαίνοντας ότι το ελληνικό δημόσιο δεν νομιμοποιείται καθώς δεν έχει υποστεί άμεση ζημιά καθώς τα κονδύλια που διατέθηκαν είναι από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο και ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν διαχειριστής και όχι κάτοχος των επίμαχων κονδυλίων .

Την απόρριψη της δήλωσης παράστασης υποστήριξης πρότεινε προς το δικαστήριο η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου, λέγοντας πως η άμεση ζημία που προκλήθηκε αφορά τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.

Τι υποστήριξη το ΝΣΚ

Το ΝΣΚ υποστήριξε ωστόσο ότι οι πράξεις των κατηγορουμένων προκάλεσαν τόσο περιουσιακή ζημία όσο και ηθική βλάβη στο Δημόσιο, επικαλούμενο τον δημόσιο χαρακτήρα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο των υπαλλήλων του στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης απορρίφθηκαν και τα αιτήματα αναβολής που υπέβαλαν ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Δημήτρης Μελάς και η υπεράσπιση έτερου κατηγορουμένου, η οποία ζητούσε να συνεκδικαστεί η υπόθεση με εκείνη του βουλευτή Μαξίμου Σενετάκη, που έχει προσδιοριστεί για τις 21 Δεκεμβρίου. Το δικαστήριο διέκοψε τελικά τη διαδικασία για τις 23 Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να αποφανθεί για το εάν θα γίνει δεκτή η δήλωση παράστασης του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο κ. Σκρέκας είναι αντιμέτωπος με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια υπόθεση που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία , την περίοδο 2019-2024, προκάλεσε συνολική ζημία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 87.780.55 ευρώ.

Η κατηγορία

Σύμφωνα με την κατηγορία , ο κατηγορούμενος μπήκε στο «κάδρο» με αφορμή καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος. Ο κ. Μέλας εμφανίζεται να ενημερώνει τον βουλευτή ότι το αίτημα του είναι εκπρόθεσμο, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα έχει κλείσει, σημειώνοντας , ωστόσο, πως θα το διεκπεραιώσει «χεράτα».

Ο κ. Σκρέκας από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας πως η επίμαχη υπόθεση αφορά έναν πραγματικό αγρότη με υπαρκτή παραγωγή και σε καμία περίπτωση εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.

Μάλιστα, το ενδεχόμενο αναβολής της διαδικασίας προκάλεσε την αντίδραση της υπεράσπισης του . «Θέλουμε την πλήρη διαλεύκανση της δίκης. Θέλουμε πλήρη ανάλυση των πραγματικών περιστατικών και να αποδειχτεί η αθωότητα του εντολέα μας. Δε θέλουμε να διαιωνίζεται η διαδικασία» ανέφερε.