Από το «δεν θα είμαι υποψήφια» στο «είμαι παρούσα».

Μπορεί τον περασμένο Απρίλιο, στη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα να είχε ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές εφόσον εξακολουθούσε να υπάρχει σε βάρος της σκιά ποινικής απαξίας, αλλά τον Ιούλιο άλλαξε ρότα, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα είναι ξανά υποψήφια.

Και τώρα η βουλευτής της ΝΔ κινείται δραστήρια στα Τρίκαλα, με παρουσίες και επαφές στην εκλογική της περιφέρεια. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξακολουθεί να αποτελεί πολιτικό βάρος, η ίδια όμως δηλώνει αθώα και αποφασισμένη να συνεχίσει. Το μήνυμα είναι σαφές: η Παπακώστα δεν εγκαταλείπει την εκλογική μάχη. Το ερώτημα πλέον - όπως το μεταφέρει στη στήλη συνυποψήφιός της - είναι αν έχει πάρει πράσινο φως από το Μέγαρο Μαξίμου ή αν προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Α.