Οι ελεγκτές παρέμειναν στην υπηρεσία για αρκετές ώρες, συγκεντρώνοντας έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων.

Αιφνιδιαστικό έλεγχο στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Τρικάλων πραγματοποίησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας για αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με το TrikalaNews, οι ελεγκτές παρέμειναν στην υπηρεσία για αρκετές ώρες, συγκεντρώνοντας έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται και σε επιδοτήσεις για ζωικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα για βοοειδή.

Την πραγματοποίηση του ελέγχου επιβεβαίωσε, μιλώντας στο Ράδιο Ζυγός, η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρύσα Ντιντή. Κατά τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από τη ραδιοφωνική της τοποθέτηση, εξετάζονται τρεις υποθέσεις που αφορούν περισσότερα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες για το χρονικό εύρος της έρευνας αναφέρουν κυρίως την περίοδο 2020–2021, ενώ υπάρχουν αναφορές και στο 2019.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο πόρισμα για τα ευρήματα του ελέγχου ούτε έχει αποσαφηνιστεί εάν έχουν προκύψει συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες.

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Τι είχε αναφέρει η ίδια η Εισαγγελία

Τα Τρίκαλα έχουν βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο έρευνας για αγροτικές επιδοτήσεις. Σε ανακοίνωσή της το 2023, η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε γνωστοποιήσει υπόθεση εννέα κτηνοτρόφων, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι δήλωναν περισσότερα βοοειδή από όσα είχαν ή ακόμη και ζώα που δεν διέθεταν, προκειμένου να λάβουν ενισχύσεις από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η εκτιμώμενη ζημία σε εκείνη την υπόθεση ανερχόταν σε 270.000 ευρώ και τα στοιχεία της έρευνας είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση εκείνη είχε οδηγηθεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ένας κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, επτά απαλλάχθηκαν από την επιβολή ποινής αφού επέστρεψαν τα ποσά που είχαν λάβει αχρεωστήτως, ενώ ένας ακόμη κρίθηκε αθώος. Δεν είναι γνωστό αν ο νέος έλεγχος στην Κτηνιατρική Υπηρεσία συνδέεται με εκείνη την υπόθεση ή με διαφορετική έρευνα.