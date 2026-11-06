Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή ώστε να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις.

Νεκρός βρέθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, ένας 64χρονος κρατούμενος. Πρόκειται για τον Βασίλη Βαρελά, γνωστό και ως «Μπιλ ο Καναδός», τον οποίο εντόπισαν νεκρό στο κελί του οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι του καταστήματος. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή ώστε να δοθούν περαιτέρω απαντήσεις.

Ποιος ήταν ο Μπιλ ο Καναδός

Πολλοί πιθανόν να τον θυμούνται ως τον άνθρωπο που ντούμπλαρε τον Τζακ Νόρις στις επικίνδυνες σκηνές ή ως εκείνον που τα «έβαλε» με τον Χριστόδουλο Ξηρό μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, όμως η ιστορία του ξεκινά πολλά χρόνια νωρίτερα.

Ο Βασίλης Βαρελάς γεννήθηκε στη Νέδουσα, ένα χωριό του Ταϋγέτου στη Μεσσηνία. Ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες και το kick boxing, κατακτώντας, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, δύο φορές τον τίτλο του πρωταθλητή. Σε μικρή ηλικία μετανάστευσε στον Καναδά και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την δεακετία του 80, εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις του στις πολεμικές τέχνες μπήκε στις κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ και εργάστηκε ως κασκαντέρ στις ταινίες του Τσάκ Νόρις.

Το 1988 ήταν η πρώτη φορά που το όνομα του εντάχθηκε σε δικογραφία, όταν ενεπλάκη σε υπόθεση ανθρωποκτονίας στον Καναδά. Τα δημοσιεύματα της εποχής κάνουν λόγο για δολοφονία ενός άνδρα με πυροβολισμό στο κεφάλι, έπειτα από προσωπικές διαφορές, ενώ σε βάρος του Βαρελά εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Τότε ο Βαρελάς επέστρεψε στα πάτρια εδάφη και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Σταδιακά, το όνομα του άρχισε να συνδέεται με υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος στη Μεσσηνία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2008 είχε επανειλημμένες εμπλοκές με τη Δικαιοσύνη, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ βρέθηκε αρκετές φορές στη φυλακή.

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Έτσι, έλαβε και το ψευδώνυμο «Μπιλ ο Καναδός». Στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε συγκροτήσει, είχαν αποδοθεί εκβιασμοί καταστηματαρχών και πληρωμένες επιθέσεις. Ενώ, μία από τις υποθέσεις που συνδέθηκαν με τη δράση της ομάδας αφορούσε τον πρώην σύζυγο της τότε μνηστής του Βαρελά, με τον οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρχαν προσωπικές διαφορές.

Το διπλό φονικό στη Μεσσηνία

Στα τέλη του 2011, η αστυνομία εντόπισε τη σορό του 35χρονου Φελίμ Μεσάι και του 2 ετών γιου του, μέσα σε αυτοκίνητο που βρισκόταν μέσα σε αρδευτικό κανάλι. Ο 35χρονος είχε δεχθεί πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε υποστεί θανατηφόρο τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που αποδόθηκαν στην αστυνομική έρευνα, οι αρχές αντιμετώπισαν την υπόθεση ως οργανωμένη δολοφονία και συνέδεσαν την εντολή για την εκτέλεσή της με τον Βασίλη Βαρελά. Τότε το ίδιο είχε εντοπιστεί σε ένα απομονωμένο κτήμα από ομάδες της ΕΚΑΜ, όπου τον συνέλαβαν.

Στις φυλακές κρατούσε το προφίλ του αμετανόητου, σκληρού κακοποιού, χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2015, στις φυλακές Δομοκού, όντας έγκλειστός είχε επιτεθεί στον καταδικασμένο για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, Χριστόδουλο Ξηρό, αφήνοντάς τον αναίσθητο.