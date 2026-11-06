Οι στόχοι για τις εκπομπές CO₂ πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, τεχνολογικά ουδέτεροι και εφικτοί, με περιθώριο συμμόρφωσης γύρω στο 2030 και ευελιξία ως προς τον στόχο του 2035.

Καθώς η ΕΕ διαμορφώνει την Πράξη για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση (Industrial Accelerator Act) και το Πακέτο για την Αυτοκινητοβιομηχανία (Automotive Package), η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επανεξετάζει το πλαίσιο για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV mandate). Η Toyota ζητά από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να δώσουν έμφαση στη συνεργασία και να κινηθούν με ρεαλισμό, διασφαλίζοντας το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Toyota έχει παρουσία στην Ευρώπη για περισσότερα από 60 χρόνια. Στην Ευρώπη σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει οχήματα, κινητήρες και υβριδικά συστήματα, ενώ επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και προμηθευτές.

«Η Toyota δεν είναι φιλοξενούμενη στην Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίος κατασκευαστής και θέλουμε να πετύχει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Yoshihiro Nakata, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Motor Europe.

Η Toyota υποστηρίζει πλήρως τους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης και θεωρεί ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες πρέπει να συνδυάζουν τη φιλοδοξία με τον ρεαλισμό. Αυτό προϋποθέτει κανόνες που ανταποκρίνονται στην πραγματική ζήτηση των πελατών, είναι ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή αξιόπιστων εταίρων.

Από το «Made in Europe» στο «Made with Europe»

Η Toyota υποστηρίζει τον στόχο της Πράξης για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση (Industrial Accelerator Act) να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο μέγεθος αγοράς. Με τη συμμετοχή αξιόπιστων εταίρων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ιαπωνία, η αγορά φτάνει περίπου τα 31 εκατομμύρια οχήματα, μέγεθος που είναι απαραίτητο για να μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Η Toyota θεωρεί ότι ένας κανόνας που θα απαιτούσε η συναρμολόγηση να γίνεται αποκλειστικά εντός της ΕΕ θα έστελνε λάθος μήνυμα στους επενδυτές με μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή. Ένα όχημα που κατασκευάζεται στην Ευρώπη δεν προσδιορίζεται μόνο από την προέλευση των εξαρτημάτων του. Αντικατοπτρίζει επίσης την τεχνογνωσία στη μηχανολογία, την έρευνα και ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και τις εξειδικευμένες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Toyota καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να:

Υιοθετήσουν την προσέγγιση «Made with Europe», αναγνωρίζοντας έναν περιορισμένο αριθμό αξιόπιστων εταίρων με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή τελωνειακής ένωσης, με τους οποίους υπάρχει πλήρης αμοιβαιότητα, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ιαπωνία.

Εισαγάγουν σταδιακά απαιτήσεις ευρωπαϊκού περιεχομένου, με στόχο το 70% μετά από τρία χρόνια, βάσει της εργοστασιακής αξίας του οχήματος (ex-works value) και συνυπολογίζοντας την αξία που δημιουργείται μέσω της μηχανολογικής εξέλιξης, της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και της τελικής συναρμολόγησης.

Μην εφαρμόσουν ουσιαστικές απαιτήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία πριν από το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους εξέλιξης των οχημάτων και των επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ορίσουν ένα πιο ρεαλιστικό όριο 70% επί των συνολικών πωλήσεων οχημάτων, ενθαρρύνοντας την τοπική παραγωγή, αλλά αποφεύγοντας το προτεινόμενο όριο του 85%, το οποίο δημιουργεί δυσανάλογους κινδύνους ως προς τη συμμόρφωση.

Εφαρμόσουν ενιαίο σύνολο κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, τα κίνητρα και τους εταιρικούς στόλους, ώστε τα οχήματα που κατασκευάζονται σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους να αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Εξαιρέσουν προσωρινά τα οχήματα κυψελών καυσίμου, ώστε να δοθεί χρόνος στην αγορά και στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα να αναπτυχθούν πριν από την εφαρμογή των κανόνων για την τοπική παραγωγή.

Φιλόδοξοι και εφικτοί στόχοι για τις εκπομπές CO₂, σε συνάρτηση με τη ζήτηση της αγοράς

Το Πακέτο για την Αυτοκινητοβιομηχανία (Automotive Package) θα πρέπει να διατηρήσει τη φιλόδοξη κατεύθυνση με ορίζοντα το 2035. Παράλληλα, πρέπει να δώσει στους κατασκευαστές την ευελιξία να ανταποκρίνονται στον πραγματικό ρυθμό μεταβολής της ζήτησης και στις συνθήκες της αγοράς. Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα προβλέπεται να αντιστοιχούν περίπου στο 45% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων έως το 2030, ενώ οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν ποσοστό άνω του 55%. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Χωρίς ευελιξία, οι κατασκευαστές θα αναγκαστούν να δαπανούν χρήματα για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς αντί να επενδύουν στις τεχνολογίες που χρειάζεται η Ευρώπη.

Ως εκ τούτου, η Toyota καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να:

Εισαγάγουν ένα πενταετές περιθώριο συμμόρφωσης για την περίοδο 2028-2032, ώστε να εξομαλυνθεί η μετάβαση κατά τα έτη 2030 και 2031, και να θέσουν στόχο μείωσης των εκπομπών CO₂ κατά 90% έως το 2035, προβλέποντας πρόσθετες ευελιξίες για τα ανανεώσιμα καύσιμα και τον πράσινο χάλυβα, ώστε να καλυφθεί η διαφορά.

Αντιμετωπίσουν ξεχωριστά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), θέτοντας στόχο μείωσης των εκπομπών CO₂ κατά 35% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2035, καθώς και υπολογισμό του μέσου όρου σε βάθος πενταετίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των επαγγελματιών πελατών ως προς την αυτονομία, το ωφέλιμο φορτίο και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων.

Αναγνωρίσουν ως οχήματα μηδενικών εκπομπών όσα κινούνται αποκλειστικά με επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα (VEEF), βάσει ενιαίου ορισμού σε επίπεδο ΕΕ, εναρμονισμένου με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III).

Αναγνωρίσουν ως οχήματα μηδενικών εκπομπών όσα κινούνται αποκλειστικά με επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα (VEEF), βάσει ενιαίου ορισμού σε επίπεδο ΕΕ, εναρμονισμένου με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III). Επανεξετάζουν τακτικά τους στόχους, εάν η ζήτηση ή οι υποδομές δεν εξελίσσονται όπως αναμένεται.

Ρεαλιστικό πλαίσιο για το Ηνωμένο Βασίλειο, σε ευθυγράμμιση με την ΕΕ - Η Toyota βλέπει θετικά την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να επανεξετάσει το πλαίσιο για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV mandate). Η μετάβαση στα οχήματα μηδενικών εκπομπών πρέπει να συνεχιστεί, με ρυθμό όμως που να ανταποκρίνεται στην πραγματική ζήτηση των πελατών. Καθώς το 2030 απέχει μόλις τρία χρόνια, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα για τις επενδύσεις θα καθορίσουν την παραγωγή έως το 2035 και πέρα από αυτό. Οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές χρειάζονται ένα σαφές και ρεαλιστικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να προχωρούν σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Toyota ζητά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να:

Θέσει ρεαλιστικούς στόχους για το 2030, με ανώτατο μερίδιο οχημάτων μηδενικών εκπομπών 50% για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 40% για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), προβλέποντας περιθώρια προσαρμογής.

Καθορίσει από τώρα το πλαίσιο για το 2035, ώστε να δώσει στον κλάδο σαφή κατεύθυνση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Διατηρήσει πρακτικές επιλογές συμμόρφωσης και επεκτείνει τα σχετικά περιθώρια προσαρμογής έως το 2035.

Ευθυγραμμιστεί περισσότερο με την ΕΕ, υιοθετώντας ανάλογη πενταετή προσέγγιση.

Αναγνωρίσει τα ανανεώσιμα καύσιμα ως μέσο μείωσης των εκπομπών ρύπων και εξετάσει την υιοθέτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο μιας προσέγγισης αντίστοιχης με εκείνη της ΕΕ για τα VEEF.

Ολοκληρώσει την αναθεώρηση του πλαισίου για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών (ZEV mandate) εντός του 2027.

«Η απομόνωση μάς αποδυναμώνει. Η Ευρώπη διαθέτει τις δυνατότητες, τους ανθρώπους και τους αξιόπιστους εταίρους για να πρωταγωνιστήσει, αλλά η νομοθεσία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ρυθμό με τον οποίο οι πελάτες μπορούν και θέλουν να αλλάξουν. Το “Made with Europe” είναι το βασικό μας αίτημα, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί», δήλωσε ο Matt Harrison, Chief Corporate Officer της Toyota Motor Europe.