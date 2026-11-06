Τα πρόσωπα που υποδέχεται αυτή την εβδομάδα στο πλατό η Φαίη Σκορδά.

Το «FOR YOU» με τη Φαίη Σκορδά επιστρέφει το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 09:50, στον ΑΝΤ1, με χαμόγελα, ζεστασιά, ενδιαφέρουσες ιστορίες και συναντήσεις με ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα.

Με την αμεσότητα και τον αυθορμητισμό της Φαίης, αλλά και τη θετική ενέργεια της ομάδας της, και αυτό το Σαββατοκύριακο θα μοιραστούμε όσα μας απασχολούν, μας συγκινούν και μας κάνουν να χαμογελάμε.

Στο πλευρό της, ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσόκου, αλλά και ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο chef Γιώργος Τσούλης.

Και αυτή την εβδομάδα, η παρέα του «FOR YOU» μεγαλώνει και υποδέχεται τρεις ξεχωριστούς ηθοποιούς, με σημαντικές καλλιτεχνικές διαδρομές, που έχουν πολλά να μοιραστούν.

«For You» - Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50 με τη Φαίη Σκορδά

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο πλατό του «FOR YOU» έρχονται ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη, δύο αγαπημένοι ηθοποιοί, με σημαντική πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και συνοδοιπόροι στη ζωή εδώ και 43 ολόκληρα χρόνια. Ένα ζευγάρι που έχει καταφέρει να συνδυάσει την προσωπική με την καλλιτεχνική του διαδρομή και που φέτος συναντιέται τόσο στη μικρή οθόνη όσο και στη θεατρική σκηνή.

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Στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ο Αντώνης Αντωνίου ενσαρκώνει τον Λάζαρο, την παλιά ρεμπέτικη ψυχή της Πάτρας, ενώ η Νατάσα Ασίκη υποδύεται τη Φωτεινή, μια μάνα με υπομονή και δυναμισμό. Παράλληλα, οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται τη σκηνή στο δικό τους θέατρο, με την παράσταση «Πάρκαρε στην αυλή του Χάρβαρντ», ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό έργο.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στην παρέα της Φαίης Σκορδά θα είναι η Λένα Παπαληγούρα. Πρόκειται για μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, η οποία έχει ήδη αφήσει το δικό της στίγμα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με τις εξαιρετικές ερμηνείες της.

Η αγαπημένη ηθοποιός, με τις τιμητικές διακρίσεις και τις πάντα φορτισμένες συναισθηματικά ερμηνείες της, έρχεται στο «FOR YOU» μόλις δύο ημέρες μετά τη θεατρική της πρεμιέρα στον εμβληματικό ρόλο της Άννας Καρένινα, στο ομώνυμο αριστούργημα του Λέοντος Τολστόι.

{https://www.youtube.com/watch?v=EVBpDM5rPag}

«FOR YOU». Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, στον ΑΝΤ1.