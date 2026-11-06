Η τρυφερή ανάρτηση του ηθοποιού.

Το δικό του μήνυμα θέλησε να στείλει ο Βασίλης Μπισμπίκης στη σύντροφό του, Δέσποινα Βανδή λίγες ώρες πριν από την μεγάλη της πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Οι δύο γυναίκες, αναμένεται να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, με τη μία πρόβα να διαδέχεται την άλλη.

Με αφορμή λοιπόν την πρεμιέρα τους, ο Βασίλης Μπισμπίκης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε μία φωτογραφία της συντρόφου του, αναφέροντας στη λεζάντα του: «Καλή επιτυχία ζωή μου».

Παράλληλα, το βράδυ της Πέμπτης, η Δέσποινα Βανδή, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Σε αυτό, οι δύο ερμηνεύτριες βρίσκονται μέσα στο νυχτερινό κέντρο και συνομιλούν, δηλώνοντας έτοιμες για το βράδυ της Παρασκευής.

Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις πρόβες τους στη σκηνή, ενώ στη λεζάντα της ανέφερε: «Μία ημέρα έμεινε! Ανυπομονώ για όσα θα ζούμε από αύριο στο NOX με τη @natasatheodoridou».

{https://www.instagram.com/p/DfXt4tbNceW/?hl=el}