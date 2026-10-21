Η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Κρις Μπέτα, η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Η κόρη της γνωστής ερμηνεύτριας, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, κλίθηκε να απαντήσει στο ερώτημα αναφορικά με το πώς είναι να έχει μητέρα μία τόσο καταξιωμένη τραγουδίστρια, όπως είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η Κρις Μπέτα, από την πλευρά της, τόνισε ότι δεν φέρει κάποιο επιπλέον βάρος στη ζωή της, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά».

Όσα δήλωσε η κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου

«Το να είμαι κόρη της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι ελαφρύ σαν πούπουλο. Όπως κάθε φορά που με ρωτάει κάποιος λέω το ίδιο πράγμα. Έχω αυτή την πιπίλα. Όπως κάθε παιδί που αγαπάει τη μητέρα του και είναι περήφανο γι’ αυτή. Και αυτό είναι. Σίγουρα, καταλαβαίνω το μέγεθος αυτού που κάνει και το χειροκροτώ, αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είναι η μαμά μου. Δεν είναι κάτι άλλο από αυτό».

Παράλληλα, η Κρις Μπέτα ρωτήθηκε για το πώς ήταν η Νατάσα θεοδωρίδου ως μητέρα, με την ίδια να αναφέρει: «Ναι, μεγάλωσα με τα ‘πρέπει να φας’, ‘πρέπει να κοιμάσαι νωρίς’, ‘πρέπει να είσαι σωστός πολίτης, σωστός άνθρωπος, σωστός φίλος’. Δεν είχα τα λάθος ‘πρέπει’ στη ζωή μου, ποτέ...».

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Κλείνοντας, η Κρις Μπέτα, δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτές οι ερωτήσεις θεωρώ ότι είναι περιττές να γίνονται… Ό,τι έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του κάθε ενός ανήκει στην προσωπική ζωή του κάθε ενός. Είμαι πάρα πολύ καλά όμως».

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