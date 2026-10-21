Η Μπέσσυ Μάλφα καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου η Μπέσσυ Μάλφα, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στις κόρες της και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, εξηγώντας το «πόσο ανόητο είναι να έχουμε τίτλους».

Μιλώντας αρχικά για της κόρες της, η Μπέσσυ Μάλφα στάθηκε στα τραγούδια τους και την επαγγελματική τους δραστηριότητα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Είναι μία δουλειά που κάνουν και μου αρέσει αυτό που κάνουν, είμαι, δεν είμαι η μητέρα τους. Χαίρομαι που διάλεξαν η φωνή τους να είναι αυτή… Εμείς δεν τα στηρίζουμε. Ποια είναι η πραγματική στήριξη; Η ρίζα του να πιστεύεις στα παιδιά σου. Δηλαδή, ό,τι κάνουν, το κάνουν μόνες τους, αλλά απενοχοποιούν και αυτό το ‘δεν χρειάζομαι τον γονιών μου. Πρέπει να αμφισβητήσω τον γονιό μου. Πρέπει, πρέπει’. Εννοείται ότι πρέπει να πάρεις τον δικό σου δρόμο, αλλά αν είσαι χαλαρός και έχεις χιούμορ και έχεις και καλές ρίζες, και κυρίως παιδεία, τότε μπορείς να κάνεις πράγματα», σημείωσε αρχικά η Μπέσσυ Μάλφα.

Όσα είπε η Μπέσσυ Μάλφα που βρέθηκε καλεσμένη στο «Χαμογέλα και πάλι»

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ποιότητα των τραγουδιών των δύο κορών της, σημειώνοντας ότι οι στίχοι τους εκπροσωπούν και την ίδια:

«Ένας καλλιτέχνης, επειδή και εγώ παλαιότερο ασχολούμουν με τη γραφή, έχει σημασία να μπορείς να νιώθεις τις ανάγκες τις συμπαντικές, τι συμβαίνει γύρω σου, να ακούς. Αυτό που λες δεν σημαίνει ότι το έχεις περάσει ο ίδιος, αλλά αυτό που έχεις ακούσει, εμένα, λόγω των σχολών που τελείωσα, γίνεται σαν χαρακιά μέσα μου. Σε ακούω, καταλαβαίνω. Ενσυναίσθηση λέγεται αυτό!».

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«Ο τρόπος που μιλάνε τα τραγούδια τους είμαι εγώ, αυτά πιστεύω σαν άνθρωπος και αυτό θα ήθελα για την ανθρωπότητα. Μπορεί κάποιος να μένει στην επιφάνεια των τραγουδιών, αλλά μπορεί από κάτω να υπάρχει ένα πικρό χιούμορ, ένας σαρκασμός, ένα σχόλιο… Με αντιπροσωπεύουν...».

Τέλος, η Μπέσσυ Μάλφα, θέλησε να τοποθετηθεί για τους τίτλους που υπάρχουν στην κοινωνία σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχει ο τίτλος της ‘μητέρας’… Πόσο ανόητο είναι αυτό να έχουμε τίτλους… Εγώ έτσι νομίζω, και έτσι πιστεύω και τα κορίτσια… Είμαι η γυναίκα του Σκιαδαρέση, είμαι η μαμά των κοριτσιών… Ναι, αλλά είμαι η Μπέσσυ ρε παιδιά, θυμηθείτε το λιγάκι. Και στις συνεντεύξεις σας, μην με ρωτάτε… Δεν είμαι κανενός…».

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