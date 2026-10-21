Έκοψε νωρίτερα για διαφημίσεις η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο εκτυλίχθητε το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», όταν η Σίσσυ Χρηστίδου δέχτηκε on air ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα από το γιο της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, θέλοντας να απαντήσει στην κλήση του παιδιού της, αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τη ροή της εκπομπής και να περάσει νωρίτερα σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Το απρόσμενο τηλεφώνημα on air

Αρχικά, η Σίσσυ Χρηστίδου, φάνηκε να αιφνιδιάζεται από το τηλεφώνημα και ζήτησε από την παραγωγή να διακόψουν τη ροή της εκπομπής. Ταυτόχρονα, απάντησε στην κλήση, λέγοντας στον γιο της: «Να πάω σε διάλλειμα γιατί με παίρνει το παιδί μου από το Άμστερνταμ… Συγγνώμη παιδιά… Έλα, αγάπη μου κάνω εκπομπή, είναι επείγον;».

Μόλις διαπίστωσε ότι όλα είναι καλά, η παρουσιάστρια προχώρησε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλλειμα, εξηγώντας στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές τον λόγο της τηλεφωνικής επικοινωνίας:

«Μου λέει ‘θέλω να σου πω πώς τα πήγα, γράψαμε’… Πώς τα πήγες;», ανέφερε η παρουσιάστρια και στη συνέχεια χαιρέτησε με χαμόγελο την κάμερα.

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Τους τελευταίους μήνες, ο μεγάλος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκεται στο εξωτερικό, όπου ξεκίνησε και τις σπουδές του. Δεν είναι μάλιστα, η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μιλά δημόσια για το πώς βιώνει την απουσία του από την καθημερινότητά της.

Σε πρόσφατη αναφορά της, είχε εκφράσει το παράπονό της για το γεγονός ότι ο γιος της δεν την καλεί τόσο συχνά στο τηλέφωνο, ενώ, όπως είχε αποκαλύψει, δεν την έχει συμπεριλάβει στη λίστα με τους στενούς φίλους του στο Instagram.