Πώς αποκάλυψε η γνωστή performer τη δεύτερη εγκυμοσύνη της.

Η Σάσα Μπάστα αποκάλυψε μέσω μίας ανάρτησής της στα social media ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της, μαζί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά.

Η γνωστή performer, η οποία έχει μία κόρη 7 χρόνων, επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία… Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν.…Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», έγραψε δείχνοντας τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο πλατό της εκπομπής Τhe2Νight Show.

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