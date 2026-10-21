Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 21χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης από την Πάρο στο Τζάνειο Νοσοκομείοτου Πειραιά, καθώς εντοπίστηκε σε κωματώδη κατάσταση, έπειτα από πιθανή λήψη ουσιών.

Η νεαρή γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης «χαπιού βιασμού»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, διερευνάται το ενδεχόμενο η 21χρονη να έλαβε ουσία γνωστή ως «χάπι βιασμού». Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε το είδος της ουσίας που ενδέχεται να κατανάλωσε ούτε οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθη στην Πάρο o φίλος της, ο οποίος, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ανακρίνεται από τις αρμόδιες αρχές. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να της χορήγησε την ουσία.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να αποσαφηνιστεί τι προηγήθηκε της μεταφοράς της 21χρονης στο νοσοκομείο.