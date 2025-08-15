Φωτιά στο Τζάνειο: «Άλλη μια σε υπόγειο νοσοκομείου του ΕΣΥ, περίεργα πράγματα»

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα. Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο του νοσοκομείου χθες, Πέμπτη λίγο μετά τις 20:30.

Στη φωτιά που ξέσπασε στο Τζάνειο νοσοκομείο, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι «ήταν ασήμαντη και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι «αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ, περίεργα πράγματα».

«Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα» έγραψε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/1956077343346163992}