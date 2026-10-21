Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εκτιμάται ότι πέθανε τη Δευτέρα.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Αμαλιάδα, όπου δύο αδέλφια φέρονται να έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους, επικαλούμενα οικονομική αδυναμία να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της.

Σύμφωνα με το ilialive, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία τρίτου αδελφού, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση των συγγενών του και απευθύνθηκε στην αστυνομία το βράδυ της Τρίτης (20/10).

Η ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, εκτιμάται ότι πέθανε τη Δευτέρα (19/10). Στο πατρικό σπίτι διέμεναν μαζί της τρία από τα παιδιά της, ενώ ένας ακόμη γιος της ζει στην Αθήνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τα αδέλφια ανέλαβαν να θάψουν τη μητέρα τους στον κήπο, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν για την κηδεία της.

Ο τρίτος αδελφός εξέφρασε την αντίθεσή του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τους μεταπείσει.

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Ο τρίτος αδελφός κατήγγειλε στην αστυνομία το γεγονός

Η ταφή φέρεται να πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Την επόμενη ημέρα, ο τρίτος αδελφός προχώρησε σε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, επιδιώκοντας να γίνει κανονικά η κηδεία και η ταφή της μητέρας του σε νεκροταφείο.

Μετά την καταγγελία, στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Ο χώρος τέθηκε υπό φύλαξη, ενώ για το πρωί της Τετάρτης (21/10) προγραμματίστηκε η εκταφή της 79χρονης παρουσία ιατροδικαστή.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν επιβεβαιώνονται τα καταγγελλόμενα, καθώς και τα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

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