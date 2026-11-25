Η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 9 μηνών ο καθένας, με τριετή αναστολή.

Σε ποινή φυλάκισης 9 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε ο καθένας από τους δύο κατηγορουμένους, η 22χρονη μητέρα και ο 25χρονος σύντροφός της, για την υπόθεση των δύο μικρών παιδιών που εντοπίστηκαν μόνα τους σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους για έκθεση ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Κατά την απολογία τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά το σπίτι εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας της γυναίκας. Όπως ανέφεραν, η 22χρονη, η οποία φέρεται να ήταν έγκυος, παρουσίασε έντονους πόνους και αιμορραγία λόγω αποβολής. Ωστόσο, δεν προσκομίστηκε κανένα ιατρικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς τους.

Η μητέρα υποστήριξε ότι αναστατώθηκε από την κατάσταση της υγείας της και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει, ενώ ανέφερε ότι κάλεσαν έναν φίλο για να τους μεταφέρει σε εφημερεύον νοσοκομείο. Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι τα παιδιά είχαν παραμείνει μόνα τους για πολλές ώρες. Από την πλευρά του, ο 25χρονος επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς της συντρόφου του, περιγράφοντας την κατάσταση ως ιδιαίτερα σοβαρή και υποστηρίζοντας ότι είδε ο ίδιος την αιμορραγία.

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Η εισαγγελέας της έδρας, ωστόσο, πρότεινε την ενοχή τους, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρισμοί τους δεν επιβεβαιώθηκαν από τα διαθέσιμα στοιχεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις καταθέσεις των αστυνομικών, από τις 17:30 ακούγονταν επί αρκετή ώρα κλάματα και φωνές παιδιών από το διαμέρισμα. Η εισαγγελέας τόνισε ότι, ακόμη και αν υπήρχε επείγουσα ανάγκη για τη μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο, οι γονείς θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει τη βοήθεια κάποιου γείτονα ή γνωστού, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσωρινή φροντίδα των παιδιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, ύστερα από καταγγελία στην Αστυνομία για παρατεταμένα κλάματα παιδιών από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τα δύο αδελφάκια, ηλικίας δύο και τριών ετών, μόνα τους μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται προσωρινά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί η Εισαγγελία Ανηλίκων και οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να αποφασιστεί το ζήτημα της επιμέλειας των δύο παιδιών.

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