Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα.

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, καθώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο σκηνοθέτης Γιάννης Ιορδανίδης.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του Σπύρου Μπιμπίλα, ο οποίος γνωστοποίησε ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή εχθές, Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

«Το 2026 μας παίρνει πολλούς αξιόλογους κι αγαπημένους! Ο Γιάννης Ιορδανίδης ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες μας, με πλήθος επιτυχιών , Έλληνας από την Αλεξάνδρεια από χθες ξαφνικά δεν είναι ανάμεσα μας... καλό ταξίδι Γιάννη…», έγραψε στη λεζάντα του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

{https://www.instagram.com/p/DgKqNt2OTBU/?hl=el}

Ποιος ήταν ο Γιάννης Ιορδανίδης

Ο Γιάννης Ιορδανίδης ήταν ένας σημαντικός Έλληνας θεατρικός σκηνοθέτης, με μακρά πορεία στον χώρο του θεάτρου και ιδιαίτερη παρουσία στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

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Γεννήθηκε το στην Αλεξάνδρεια το 1962 και σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη στην Αθήνα.

Αργότερα, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ στα πρώτα του βήματα ασχολήθηκε και με την υποκριτική.

Το θεατρικό του ντεμπούτο το έκανε σε πολύ νεαρή, παιδική ηλικία, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι ήδη από την ηλικία 5 ετών, στο Κάιρο της Αιγύπτου.

Το 1983, σκηνοθέτησε την πρώτη του παράσταση στο Παρίσι, στο Θέατρο Ζαν – Λουί Μπαρρώ, ενώ το 1990 υπέγραψε την πρώτη του σκηνοθεσία στην όπερα στην Εθνική Λυρική Σκηνή.