Η κλήτευση της Παρασκευής Τυχεροπούλου ανέβασε το θερμόμετρο στη δίκη για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ενστάσεις κύλησε η διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας όπου ξεκίνησε η δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και των άλλων πέντε κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε αφενός η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην υπόθεση αυτή, με δεδομένο πως η ζημία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ και αφετέρου η κλήτευση της πρώην διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου η οποία θα είναι η πρώτη μάρτυρας στη δίκη.

Ένσταση απόλυτης ακυρότητας από την υπεράσπιση 3 κατηγορουμένων

Η υπεράσπιση τριών εκ των κατηγορουμένων κατέθεσε ένσταση απόλυτης ακυρότητας αντιδρώντας στην κλήση της κ. Τυχεροπούλου, με το επιχείρημα πως έχει ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας.

Η υπεράσπιση μίλησε για προσπάθεια εργαλειοποίησης προσώπου ενώ έχει διενεργήσει προανάκριση και τόνισε πως η ενέργεια αυτή «εξαντλεί τα όρια της νομιμότητας». Επικαλέστηκε μάλιστα έγγραφο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το οποίο, στην εν λόγω υπόθεση «δεν υφίσταται ζημία», γεγονός το οποίο υπογράμμισε ο συνήγορος υπεράσπισης Θέμης Σοφός λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ίδια η υπηρεσία ανατρέπει την κατηγορία». Ο κ. Σοφός πρόσθεσε δε πως στην έκθεση της η κ. Τυχεροπούλου μιλά για ζημία με τη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα.

Διαφορετική στάση πάντως ως προς την ένσταση αυτή κράτησε η υπεράσπιση του κατηγορούμενου αγρότη αλλά και του βουλευτή Κώστα Σκρέκα που διευκρίνισε πως θέλει να εξετάσει τη μάρτυρα. «Ήρθαμε στο δικαστήριο για να αποκαλυφθεί η αλήθεια» ανέφερε συγκεκριμένα ο συνήγορος του κ. Σκρέκα.

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Παπανδρέου: Σκόπιμες ανακρίβειες, νομότυπος ο ορισμός της Τυχεροπούλου

Η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ζήτησε την απόρριψη της ένστασης, κάνοντας λόγο για «σκόπιμες ανακρίβειες» από την πλευρά της υπεράσπισης. Η εισαγγελική λειτουργός υπεραμύνθηκε της επιλογής της κ. Τυχεροπούλου σημειώνοντας πως τα τελευταία 4 χρόνια για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναγκαστεί να στείλει 40 παραγγελίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος «απαντούσε ελλιπώς γιατί είναι ελεγχόμενος». Και πρόσθεσε: «Έφτασα στο σημείο να ζητήσω κωδικούς, όπως είχα δικαίωμα, για να μπαίνω στον ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζοντας πως ο ορισμός της κ. Τυχεροπούλου «είναι νομότυπος απολαμβάνει καθεστώς ειδικού προσώπου και έχει την δυνατότητα να εξεταστεί και να κριθεί η αξιοπιστία της».

Η κ. Παπανδρέου απευθυνόμενη στο δικαστήριο εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο ήταν φορτισμένος ο λόγος της. «Συγγνώμη για την ένταση αλλά έχω ακούσει πολλά για τις ενέργειες μου σε αυτή την υπόθεση. Να σημειώσω ότι υπάρχει εποπτεία των εντεταλμένων εισαγγελέων και οι κινήσεις και οι κρίσεις τους επικυρώνονται από ένα ενωσιακό όργανο, που αυτό έχει την τελική κρίση!».

Ο συνήγορος Θέμης Σοφός επέμεινε στις αντιρρήσεις του, ενώ ζήτησε να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης σε επόμενη συνεδρίαση, σχολιάζοντας πως «το ύφος και ο τόνος της πρότασης δείχνουν συχνά και την ένδεια των επιχειρημάτων». Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί της ένστασης στην επόμενη συνεδρίαση.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητώντας τη νομιμότητα και την πληρότητα του κατηγορητηρίου, ζήτησαν να υποβληθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η ζημία είναι μικρότερη των 10.000 ευρώ. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε την ένσταση αυτή, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση.